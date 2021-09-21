В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части РК под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем на юге, юго-востоке, западе пройдут дожди с грозой, на севере, востоке республики - небольшие осадки (дождь с переходом в снег). На остальной территории под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, на востоке и в центре - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью в Северо-Казахстанской области на северо-востоке, в Павлодарской области на севере, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области на северо-западе, севере, северо-востоке ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, в центре ожидается туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области, на юго-востоке, в горных районах, ожидаются гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.





В Туркестанской, днем в Алматинской областях в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской областях на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре, на юге Мангистауской области, на западе Атырауской области ожидается гроза.

Ночью в Западно-Казахстанской области на поверхности, на севере, востоке Акмолинской области, на севере Актюбинской области, на западе Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области, на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе, центре Костанайской области, на юго-западе и в центре Карагандинской области, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, в центре Павлодарской области, на юге Восточно-Казахстанской области, на северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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