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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

10.12.2021, 08:27 277426
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе РК будет дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе РК с низовой метелью, на юге - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман, усиление ветра днем в районе Алакольских озер до 18-23 метров в секунду. 
 
На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на юго-востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед; усиление ветра на севере до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе и юго-западе Актюбинской области ожидается гололед; на юго-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на севере и юге Карагандинской, на востоке Восточно-Казахстанской и юге Северо-Казахстанской областей ночью и утром ожидается туман.

 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

10.12.2021, 21:21 53596
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 11 декабря на севере и в центре, днем на востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.
 
11 декабря на юго-западе Актюбинской области днем ожидается гололед. Ожидается северо-восточный ветер, на северо-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 декабря на севере, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.
 
11 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
11 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
11 декабря ожидается ветер юго-восточный, восточный, на западе, в центре Карагандинской области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 декабря на севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 декабря в центре, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре, на юго-востоке области 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду.
 

Определены победители конкурса среди молодых писателей и поэтов "Ұлы дала"

10.12.2021, 19:27 80272
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - В Центральном аппарате партии Nur Otan состоялось торжественное награждение победителей республиканского творческого конкурса среди молодых писателей и поэтов "Ұлы дала", приуроченного к 30-летию Независимости и организованного совместно с Союзом писателей в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Награждая победителей, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек подчеркнул, что данный конкурс имеет особое значение, так как направлен на поддержку произведений современных казахстанских авторов, отражающих идеи и ценности духовной модернизации общества и достижений страны за первые 30 лет Независимости.
 

Подводя итоги 30-летнего развития страны, Елбасы, Лидер партии Нурсултан Абишевич Назарбаев не случайно назвал национальную культуру - духовной опорой народа, определив ориентир для молодого поколения в своде принципов "Семь столпов государственности". Процветание любого государства зависит от духовно-культурного уровня его общества, поэтому партия Nur Otan всесторонне и на системной основе поддерживает казахское искусство и культуру", - сказал Бауыржан Байбек.

 
Так, в рамках предвыборной программы партии, при разработке которой были учтены предложения членов Союза писателей, Nur Otan активно поддерживает проведение айтысов, мүшайра, жыр-терме и другие. Только до 2025 года в стране запланировано строительство 259 и ремонт 1241 объектов культуры, а также проведение научно-реставрационных работ на 150 объектах. 
 

Для комплексного проведения культурно-литературных мероприятий с этого года реализуется партийный проект "Ұлттық мұра". К примеру, с начала года при поддержке партии проведено 49 айтысов. Также при партии функционируют республиканский и региональные общественные советы "Miras", на площадках которых поднимаются актуальные вопросы развития отечественного кинематографа, восстановления культурных объектов, сохранения исторического наследия", - отметил Бауыржан Байбек. 

 
По словам председателя конкурсной комиссии, писателя Алибека Аскара, в целом для участия в конкурсе по пяти номинациям было подано порядка 400 заявок. Из них было отобрано 287 произведений, соответствовавших требованиям. 
 

Комиссией была проделана большая работа, осложнявшаяся тем, что поступило очень много сильных произведений в номинациях "Проза" и "Поэзия". Поэтому было принято решение учредить по два специальных приза в этих номинациях. Конечно, радуют старания ребят, которые знают толк в литературе", - сообщил Алибек Аскар. 

 
В свою очередь победивший в номинации "Поэзия" редактор Жамбылской областной газеты "AR-AI" Нуржан Кадырали поблагодарил организаторов конкурса, отметив его актуальность.
 

Для нас, рожденных в суверенной стране, Независимость уважаема как мать, почитаема как отец и горячо любима, как брат. Это праздник не одного дня, мыслью о Независимости мы должны руководствоваться в каждодневных поступках", - сказал Нуржан Кадирали. 

 
В этой же номинации второе место занял преподаватель средней школы села Коккайнар Алматинской области Толеген Меллат, третьим стал главный редактор газеты "Аягөз жаңалықтары" Ермек Дайырбаев из ВКО. Специальные призы получили журналисты газеты "Орал өңірі" Марлен Гилымханов из ЗКО и газеты "Egemen Qazaqstan" Рауан Кабидолдин.
 
В номинации "Проза" первого места удостоился писатель Канат Абилкаир, вторым стал IT-специалист Меиржан Жылкыбаев, третьим - писатель Арман Адильбеков. Специальные призы были вручены преподавателям ЕНУ имени Льва Гумилева Алмазу Мырзахметову и Университета иностранных языков и деловой карьеры Эльмире Назировой.
 
В номинации "Сочинение для детей" лучшим стал сотрудник телеканала "Abai TV" Олжас Касымов, вторым - журналист газеты "Қазақ университеті" Нурбек Нуржанулы, третьим - заведующий отделом газеты "Egemen Qazaqstan" Мирас Асан. 
 
В номинации "Сценарий художественного фильма и телесериала" были определены обладатели второго и третьего места. Ими стали учитель столичной школы-лицея №53 Жаксылык Муратбек и сценарист Зауре Торехан соответственно. 
 
В номинации "Драматургия" наградой было отмечено только одно произведение. Так, приз за третье место получила воспитатель детского сада из Уральска Айтолкын Балмулдина.
 

Ряд объектов открыт к 30-летнему юбилею Независимости страны в Степногорске

10.12.2021, 15:23 163702
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны в Степногорске введены в эксплуатацию 12 объектов, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Степногорске, являющемся флагманом промышленного производства Акмолинской области, сосредоточены крупнейшие предприятия машиностроительной и горно-химической отраслей, по производству сельскохозяйственной продукции активно наращиваются и темпы производства. С начала года ими произведено товарной продукции на 141,7 млрд тенге.
 
Помимо градообразующих предприятий в городе активно развивается и социальная инфраструктура: ремонтируются дороги и облагораживаются дворовые территории.
 
По словам акима города Алпысбая Каиржанова, развитие объектов жизнеобеспечения находится на особом контроле у местных властей. 
 

В этом году в городе отремонтированы уличные и внутриквартальные дороги, благоустроены дворовые территории в микрорайонах, обустроены зоны отдыха в микрорайонах", - отметил спикер. 

 
Для самых маленьких жителей отремонтированы дворовые территории домов. Установлены спортивные сооружения, детские площадки и беседки. Там же по периметру оборудованы футбольные и баскетбольные поля, проведено освещение. 
 
Радует горожан и новый сквер, оборудованный детскими и спортивными зонами. 
 

Очень рады, что город меняется на глазах. С каждым годом что- то строится, ремонтируется. Создаются условия для комфортного проживания", - поделилась жительница Бахытгуль Балтабаева. 

 
К слову, всего с начала 2021 года в Степногорске введено в эксплуатацию более 50 проектов. 
 
 

Подростка жестоко избили старшеклассники в Алматинской области

10.12.2021, 15:21 160084
Подростка жестоко избили старшеклассники в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Старшеклассники жестоко избили подростка в городе Есике Алматинской области. Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него сотрясение головного мозга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Фото инцидента, снятое с видеокамер, опубликовали очевидцы в Instagram-паблике фонда "Не молчи". В сообщении говорится, что старшеклассники поставили мальчика "на счетчик" и вымогали у него деньги. Чтобы платить, мальчик по ночам чистил снег. Когда ребенок не смог в очередной раз отдать вымогателям деньги, его сильно избили и раздели. Избиение сняла на видео одна из жительниц района, она же остановила драку. Также стало известно, что мама подростка одна воспитывает троих детей. 

 

Данная ситуация произошла 6 декабря 2021 года, есть свидетели, видеозаписи с мобильного телефона. Ранее свидетель обещала дать показания, но после встречи с администрацией села и школы отказалась, в РОВД дело не возбуждают, просят примириться, также оказывают давление на мать и других ее детей. В данное время ребенок находится в реанимации больницы города Есика, врачи также имели встречу с администрацией, и беседовали с мамой, просили о замалчивании", - говорится в сообщении. 

 
Между тем стало известно, что дети младших классов в школе №1 Рахатского сельского округа тоже подвергаются насилию со стороны старшеклассников.
 

Администрация села и школы зная об этом, усердно замалчивает ситуацию, родители с участием РОВД организовали разбирательства, но как это часто происходит, "действенных" мер принято не было, отказали в возбуждении уголовного дела. Директор школы Букаева Бибигуль Жумахановна покрывает малолетних преступников и их родителей, мало того, что не смогла детям привить правильные моральные ценности и ориентиры в жизни, она потакает росту безнаказанности малолетних преступников", - пишут авторы поста. 

 
Между тем известная правозащитница Дина Тансари написала в Facebook, что врачи поставили мальчику диагноз "легкое сотрясение мозга". 
 

Нам упорно сообщают, что у ребенка легкое сотрясение мозга, но подруга мамы, врач, со мной на связи, уверена, что врачей запугали. Она боится, что травма гораздо серьезнее. У мальчика была длительная потеря сознания, и он не мог самостоятельно передвигаться, даже сходить в туалет. Это значит, что его пинали по голове. Судя по фото, которые нам прислали, синяки хоть и свежие, но их видно, по всему лицу шишки".

 
По ее словам, также департамент образования рассылает пресс-релиз с фамилией ребенка, грубо нарушая права несовершеннолетнего. Свои слова она подтвердила скрином сообщения от управления образования Алматинской области. В нем говорится, что мальчик находится в районной больнице с диагнозом "легкое сотрясение мозга", его состояние удовлетворительное. 
 
Также в управлении сообщили, что в настоящее время в школе находится рабочая группа в составе сотрудников управления образования и ДКСО области, в школе ведут работу привлеченные психологи. 
 

По данному происшествию проведено экстренное совещание с участие первого заместителя акима района, прокуратуры и отдела полиции", - говорится в сообщении. 

 

Директор школы, а также заместитель директора по воспитательной работе отстранены от занимаемой должности до принятия решения", - рассказала заместитель руководителя управления образования Алматинской области Айжан Адамбекова.

 

Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года

10.12.2021, 13:10 206173
Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года
Фото: kapital.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерство труда и соцзащиты подготовило постановление о продлении порога минимальной достаточности, установленного в 2021 году, до 1 апреля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст документа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 27 декабря 2021 года.
 

Установить, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2021 год, действуют до 1 апреля 2022 года", - говорится в постановлении. 

 
В пояснительной записке к документу говорится, что принятие проекта предоставит возможность использовать до 1 апреля 2022 года пенсионные накопления в соответствии с порогами минимальной достаточности, установленными на 2021 год. 
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 
 
Сегодня стало известно, что пенсионные можно будет перевести на депозиты в "Отбасы банк". Решение опубликовать приказ раньше срока приняло Министерство индустрии и инфраструктурного развития. По словам председателя правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимовой, пополнить депозит можно будет онлайн на платформе www.enpf-otbasy.kz. 
 

В праздничные дни в Казахстане запустят три дополнительных поезда

10.12.2021, 12:00 225046
В праздничные дни в Казахстане запустят три дополнительных поезда
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" во время предстоящих декабрьских праздников - Дня Независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", в праздничные дни будут запущены следующие дополнительные поезда:
 
1) №202/201 Нур-Султан-Нурлы жол - Шымкент отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол 15, 26, 29 декабря 2021 года, 02 и 07 января 2022 года, обратно со станции Шымкент 16, 27, 30 декабря 2021 года, 03 и 08 января 2022 года. 
 
2) №204/203 Нур-Султан-Нурлы жол - Алматы-1 отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол 15, 27, 29 декабря 2021 года, 03 и 08 января 2022 года, обратно со станции Алматы-1 16, 28, 30 декабря 2021 года, 04 и 09 января 2022 года. 
 
3) №206/205 Актобе - Кызылорда отправлением со станции Актобе 14, 18, 24, 28, 30 декабря 2021 года, обратно со станции Кызылорда 15, 19, 25, 29, 31 декабря 2021 года. 
 

Кроме того, по направлениям с высоким спросом на перевозку пассажиров будет организована прицепка дополнительных вагонов", - отметили в компании.

 
Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение "Билеты КТЖ", а также при необходимости использовать функционал "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов.
 

В связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны", - добавили в пресс-службе.

 

Стройка BI Group перекрыла улицу в Алматы

10.12.2021, 11:42 228745
Стройка BI Group перекрыла улицу в Алматы
Фото: Facebook / Полина Шиманская
АЛМАТЫ. 10 ДЕКАБРЯ - Журналист Полина Шиманская на своей странице в соцсетях рассказала об "уничтожении" улицы Пожарского застройкой компании BI Group, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Побывала на выездном заседании маслихата Алматы по строительству по поводу уничтожения улицы Пожарского под новый ЖК", - написала Шиманская в Facebook

 
По ее словам, в компании-застрощике BI Group аргументировали, что "улица не закрыта, а перекрыта".
 

Если есть асфальт, это еще не означает, что он улица! Улицы не всегда предназначаются для ходьбы. А еще любимая фраза всех застройщиков и тех, кто к ним причастен от власти - "Так застраивались все города!" - привела ответы застройщика журналист.


 
Журналист подчеркнула, что "известные столицы категорически сохраняют свой архитектурный дух". По ее словам, "временщики" лишь зарабатывают деньги и "уродуют город".
 

Они сейчас апеллируют, мол, чего жители вцепились в малюсенькую улочку чуждого Казахстану Пожарского, не понимая, что мы уже готовы стоять за каждый клочок после того, как у нас отобрали трамваи, дворцы, фонтаны, целые районы и парки с садами", - возмутилась журналист.

 
Стоит отметить, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. 

 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день. 
 
Напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, что давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и города. Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек. 
 
В августе в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

09.12.2021, 21:21 338392
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 декабря на юге Алматинской области ожидается туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 метра в секунду.
 
10 декабря в Актюбинской области днем на западе, юго-западе области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
10 декабря на юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10-12 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 12 декабря гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, 10-11 декабря порывы 23-28 метров в секунду. 
 

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