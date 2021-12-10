В шести областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 декабря на юге Алматинской области ожидается туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 метра в секунду.

10 декабря в Актюбинской области днем на западе, юго-западе области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

10 декабря на юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

10 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

10-12 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 12 декабря гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, 10-11 декабря порывы 23-28 метров в секунду.