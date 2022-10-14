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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

13.10.2022, 08:19 20121
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
 

Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона с районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, севере, востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.
 
В Астане ожидается переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

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Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

14.10.2022, 08:30 1186
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
 

Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматы ожидается переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Астане - переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

13.10.2022, 21:22 6941
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области - туман.
 
14 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
14 октября днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 16 метров в секунду.
 
14 октября на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
14 октября днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании

13.10.2022, 15:15 12476
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум o взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заключен 13 октября в Астане на полях шестого саммита СВМДА, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
Документ подписали председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.
 

Целью меморандума является содействие развитию всестороннего экономического сотрудничества в Евразийском регионе", - проинформировали в пресс-службе.

 
Сообщается, что стороны намерены осуществлять взаимодействие в сферах региональной экономической интеграции, экономики и финансов, транспорта и перевозок, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, промышленности и агропромышленного комплекса, торговой политики и конкурентной политики.
 
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в VI саммите СВМДА.
 

Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности

13.10.2022, 14:45 13486
Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности
Фото: marden.kz
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авторынок в Алматы проверят на соответствие видам деятельности, сообщает пресс-служба акима города.
 
Жители Аксая жалуются на то, что автобарахолка Car City расположена в центе их микрорайона.
 

Каждый день там собирается тысяча машин из Алматы и области. Приехавшие на базар заезжают к нам во дворы, из-за чего места для парковки и просто прогулок нет, территория загажена. Просим вас убрать автобарахолку за город", - сказал местный житель.

 
По словам акима города, в Алматы 56 базаров по всему мегаполису, которые не должны находиться в черте города.
 

Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Перовое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести, кроме того, собственнику нужно предложить что-то вместо. Но это не значит, что сделать ничего нельзя", - заявил Ерболат Досаев.

 
По его словам, есть факты нецелевого использования арендованных участков.
 

Например, СТО и другие постройки под линиями электропередачи. Это незаконно. Можно и нужно убирать. По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте, начнем с малого и приведем в порядок. Поручаю акиму района совместно с прокуратурой начать эту работу", - добавил он.

 

В Алматы LRT будет трамвайного типа

13.10.2022, 14:14 14176
В Алматы LRT будет трамвайного типа
Фото: almaty-lrt.kz
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы LRT будет трамвайного типа, сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района.
 

Недавно глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа. Никаких опор не будет. Весной следующего года мы окончательно решим по стоимости проекта. LRT по Толе би будет", - цитирует almaty.tv акима.

 
Он подчеркнул, что для города очень важно соединить линии от автовокзала "Саяхат" и протянуть до Аксая. По словам Ерболата Досаева, работа сейчас продолжается, идет выкуп земельных участков.

Ранее сообщалось, что аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.

 

Аким Алматы прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города

13.10.2022, 14:06 14751
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Ауэзовского района прокомментировал вопрос уплотнительной застройки города.
 
По словам жителей микрорайона Таугуль, в Ауэзовском районе игнорируются нормы уплотнительной застройки, сообщает zakon.kz.
 

Когда-то у нас был хороший сквер Мирный, вместо него построили ЖК "Мирный". Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах?"- заявили местные жители.

 
Ерболат Досаев сообщил, что все проекты рассматриваются на градостроительном совете города.
 

Он предварительно будет рассматривать проекты на их соответствие уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры и в соответствии с этим будет выдавать свое согласие. Когда говорите о коррупционной составляющей, то у нас есть Антикор, и если у вас есть конкретные факты, обращайтесь туда. Акимат района не выдает разрешение на строительство", - цитирует tengrinews.kz акима.

 
Он также подчеркнул, что "в урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное - это создать нормальные условия для жизни".
 

По просьбам жителей в вашем районе стройка заморожена. Кроме завершающей стройки, BI Group официально ушла с этого проекта, и они сказали, что реновацией заниматься не будут. По Таугулю у нас сейчас нет потенциальных инвесторов. По поводу того, что это хорошо, скажите жителям ветхих домов по улице Сулейменова", - добавил глава города.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды

13.10.2022, 11:13 17876
Торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавцы Зеленого базара в Алматы сообщают о значительном повышении стоимости аренды.
 
По их словам, платить за торговое место придется в два раза больше. При этом, утверждают они, условия на рынке нн соответствуют высоким расценкам.
 

Я платила за 17 квадратов 89 тысяч. Сейчас у меня выходит 255 тысяч за 17 квадратов. Почти в три раза у меня. У меня кредит около 3 миллионов тенге", - сказала продавец рынка Тоты Бугубаева.

 
Продавцы уверяют, что стоимость аренды повысило новое руководство. Предприниматели пытались с администрацией даже торговаться, но сбить цену так и не смогли. Они говорят, торговля в последнее время идет плохо. Покупателей мало из-за кризиса. Цены на свои товары стараются не поднимать, но теперь не исключено, что придется. И обеспечить себе место на самом популярном рынке в городе смогут далеко не все, сообщает телеканал КТК.
 
В администрации с журналистами и предпринимателями, которые пока еще исправно платят за аренду, говорить отказались.
 
Пока в администрации хранят молчание, некоторые продавцы намерены искать защиты у властей. Но многие уже подумывают сменить место торговли. Очевидно пока одно, что с повышением аренды неизбежно поднимутся и цены на товары, говорится в материале телеканала.
 

Вьетнамская авиакомпания с 25 октября начнет выполнение регулярных авиарейсов в Казахстан

13.10.2022, 08:49 20081
Вьетнамская авиакомпания с 25 октября начнет выполнение регулярных авиарейсов в Казахстан
Фото: МИИР РК
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась презентация открытия прямого рейса между Казахстаном и Вьетнамом с участием вице-президента Социалистической Республики Вьетнам г-жи Во Тхи Ань Суан.
 

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
Кроме того, авиакомпания VietJet Air планирует с 25 декабря 2022 года начать выполнение полетов по маршруту Астана - Нячанг с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330.
 
Вместе с тем проведена встреча председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с вице-президентом вьетнамской авиакомпании VietJet Air г-ном Чу Виет Цуонг.
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в запуске и увеличении рейсов авиакомпании VietJet Air в Казахстан.
 
VietJet Air - вьетнамская низкобюджетная авиакомпания. Создана в 2007 году. Эксплуатирует порядка 100 воздушных судов типа Эйрбас А-320, А-321 и А-330. Штаб квартира авиакомпании находится в Хошимине (Вьетнам). Выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Напомним, в августе Казахстан и Вьетнам договорились о возобновлении авиасообщения.
 

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