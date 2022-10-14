В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавцы Зеленого базара в Алматы сообщают о значительном повышении стоимости аренды.

По их словам, платить за торговое место придется в два раза больше. При этом, утверждают они, условия на рынке нн соответствуют высоким расценкам.

Я платила за 17 квадратов 89 тысяч. Сейчас у меня выходит 255 тысяч за 17 квадратов. Почти в три раза у меня. У меня кредит около 3 миллионов тенге", - сказала продавец рынка Тоты Бугубаева.

Продавцы уверяют, что стоимость аренды повысило новое руководство. Предприниматели пытались с администрацией даже торговаться, но сбить цену так и не смогли. Они говорят, торговля в последнее время идет плохо. Покупателей мало из-за кризиса. Цены на свои товары стараются не поднимать, но теперь не исключено, что придется. И обеспечить себе место на самом популярном рынке в городе смогут далеко не все, сообщает телеканал КТК

В администрации с журналистами и предпринимателями, которые пока еще исправно платят за аренду, говорить отказались.

Пока в администрации хранят молчание, некоторые продавцы намерены искать защиты у властей. Но многие уже подумывают сменить место торговли. Очевидно пока одно, что с повышением аренды неизбежно поднимутся и цены на товары, говорится в материале телеканала.