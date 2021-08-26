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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

25.08.2021 17038
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем, пройдут дожди с грозами. Лишь на северо-востоке, востоке с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-востоке, в горных районах, - град, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области, в горных районах, днем ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области, в горных районах, ожидается гроза, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Атырауской области, днем в горных районах Туркестанской области, на севере, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юго-востоке области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Карагандинской области ожидается гроза, на севере, востоке, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, северо-западе Мангистауской области, днем на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. 
 
Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.
 
Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.
 
В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях, на западе Алматинской, Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юго-западе, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
 

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