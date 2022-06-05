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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

04.06.2022, 09:48 22831
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Отрог северного антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на западе страны. На остальной территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юго-востоке Казахстана - сильные дожди с грозами, шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", в Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, востоке, в центре - град. 
 
На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидаются град, шквал, на востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В горах Туркестанской области ожидается шквал, на севере - пыльная буря, на севере, в горах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, ночью на севере, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Павлодарской области ожидаются град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на юге, востоке, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, юге Северо-Казахстанской области, юге, востоке Восточно-Казахстанской области, днем в центре Кызылординской области, на севере Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В центре Кызылординской области, по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается дождь, гроза, температура воздуха +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 15 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - дождь, +18 - +20 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

Павлодарские лесники нашли недавно рожденных детенышей косули

04.06.2022, 19:53 10351
Павлодарские лесники нашли недавно рожденных детенышей косули
Фото: Аждара Жусупова
ПАВЛОДАР. 4 ИЮНЯ - В Аксуской сельской зоне сотрудники лесного хозяйства пытаются спасти детенышей косули, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При патрулировании на землях Аксуской сельской зоны лесник нашел троих детенышей косули без матери, примерно три дня от роду. Один из них умер, двое по виду были очень голодные", - рассказал руководитель павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, сообщает "Павлодар-онлайн".

 
Малышей забрали в лесхоз. Там лесники попробуют откормить маленьких косуль молоком.
 

Более трех тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Мангистауской области

04.06.2022, 18:30 11471
АКТАУ. 4 ИЮНЯ - В одном из складских помещении Мунайлинского района Мангистауской области выявлен факт незаконного хранения алкогольной продукции в количестве 3176 бутылок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня этого года при совместных рейдовых мероприятиях в одном из складских помещении Мунайлинского района выявлен факт незаконного хранения алкогольной продукции с сомнительными учетно-контрольными марками в количестве 3176 бутылок", - сообщили в департаменте госдоходов по Мангистауской области.

 
Предварительно установлено, что физическое лицо, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществляло деятельность по реализации алкогольной продукции по всей Мангистауской области. Выявленная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации.
 

В настоящее время устанавливаются поставщики и фактические собственники поддельной алкогольной продукции, а также места производства и сбыта", - отметили в департаменте.

 
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

03.06.2022, 21:17 33601
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Нур-Султана, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня в Алматы утром и днем - гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
 
Днем 4 июня на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На большей части области гроза. Ветер западный, на востоке и в горных районах области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
4 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане днем 4 июня временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 июня днем на востоке, в центре Акмолинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15 -20 метров в секунду.
 
Днем 4 июня на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области при грозе порывы 18 метров в секунду.
 
Днем 4 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 4 июня на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
4 июня ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 июня на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, на юго-западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью 4 июня на юге, востоке области, в горных районах, днем 4 сутки 5 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 

Напомним, в ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.
 

В Казахстане ограничили движение большегрузов

03.06.2022, 17:43 37126
В Казахстане ограничили движение большегрузов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В Казахстане введено временное ограничение движения для большегрузных автомашин. Такое решение принято, чтобы сохранить дорожное полотно в летний период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Запрет будет действовать в дневное время при температуре воздуха выше +25 градусов и в соответствии с климатической зоной региона, сообщает пресс-служба НК "КазАвтоЖол".
 

В соответствии с ежегодным сроком действия временных ограничений движения транспорта в целях сохранения дорожного полотна от разрушения введены ограничения движения транспортных средств массой более восьми тонн согласно климатической зоне", - сообщили в нацкомпании.

 
Ограничение движения действует для четвертой дорожно-климатической зоны - с 1 июня по 15 августа, для пятой дорожно-климатической зоны - с 1 июня по 31 августа.
 
В четвертую климатическую зону входят: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
Пятая климатическая зона включает: Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую (Жезказганский регион), Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.
 

Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

03.06.2022, 12:25 42711
Дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
5 июня на востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града, сообщает РГП "Казгидромет".
 
При этом особых изменений в температурном фоне не ожидается, отмечают синоптики.
 

На западе 22-33 тепла, на юго-западе 29-37 тепла, на северо-западе колебание от 15-25 до 20-33 тепла, на севере, востоке и в центре страны днем столбики термометров повысятся до 15-26 градусов тепла, а на юге республики - до 27-37 тепла, на юго-востоке Казахстана 22-32 градусов тепла", - говорится в сообщении.

 

Замакима Мангистауской области вновь отстранен от работы

03.06.2022, 10:43 44846
АКТАУ. 3 ИЮНЯ - Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов вновь отстранен от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация о том, что замакима Мангистау приступил к выполнению должностных обязанностей, появилась в соцсетях 24 мая. Однако уже на следующий день постановлением суда Галымжана Ниязова временно отстранили, информирует портал InAktau.kz.
 

Временно отстранен в связи с признанием его подозреваемым по уголовному делу. 27 мая 2022 года данное постановление суда вступило в законную силу. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в ДЭР МО.


Напомним, что Ниязова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В отношении Ниязова постановлением суда в начале февраля была санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Позже его отпустили под домашний арест из-за ухудшения здоровья.
 

В Нур-Султане в связи с ремонтом частично перекроют ряд дорог

03.06.2022, 09:57 46201
В Нур-Султане в связи с ремонтом частично перекроют ряд дорог
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В связи с производством дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия в период с 3 июня по 6 июня текущего года движение транспортных средств по путепроводу № 2 от улицы Валиханова будет частично перекрыто, сообщили в департаменте полиции столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При движении со стороны улицы Айманова по проспекту Богенбай батыра транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений. Просим жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут движения и быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы", - проинформировали в ДП.

 
Кроме того, в период с 22.00 3 июня до 06.00 6 июня текущего года в связи с производством ремонтно-строительных работ на участке улицы Сыганак в районе пересечения с улицей Омарова движение транспортных средств будет частично перекрыто. 
 
При движении со стороны улицы Омарова по улице Сыганак транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений. 
 
В целях безопасности и исключения образования транспортных задержек департамент полиции Нур-Султана просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными к данному участку и заранее планировать свой маршрут движения.
 

В Алматы 5 июня парковки будут бесплатными

03.06.2022, 09:33 41481
В Алматы 5 июня парковки будут бесплатными
АЛМАТЫ. 3 ИЮНЯ - В Алматы 5 июня все парковки ТОО "Алматыспецтехпаркинг" и ТОО "Alan Parking" будут бесплатными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 июня в день проведения республиканского референдума все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО "Алматыспецтехпаркинг", будут бесплатными", - говорится в сообщении компании.

 
Также сообщается, что 5 июня все площадочные парковки города Алматы, администрируемые ТОО "Alan Parking", будут бесплатными.
 
Напоминаем, что в голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет. Избирательные участки будут организованы в каждом населенном пункте Казахстана, а также в 52 странах за рубежом. Официальное время голосования - с 07.00 до 20.00 по местному времени.
 

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