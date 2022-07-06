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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

05.07.2022, 08:32 13826
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди, на севере, северо-западе, днем на юго-западе, юго-востоке и востоке сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на севере, юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере Акмолинской области, севере Актюбинской области, востоке Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке Павлодарской области, северо-востоке Восточно-Казахстанской области, севере Мангистауской области, востоке и горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части Кызылординской, Абайской областей, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-20 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.
 

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В Нур-Султане открыли пешеходный променад

06.07.2022, 20:47 206
В Нур-Султане открыли пешеходный променад
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось на улице Бараева. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова)", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

 
На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др.
 

На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству. Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями", - отметил аким.

 
В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.
 

Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера". Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы.

 

ВОАД частично перекроют в Алматы

06.07.2022, 17:44 4641
ВОАД частично перекроют в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В Алматы в ночь на 7 июля частично перекроют движение по Восточной объездной дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с проведением ремонта дорог с 21.00 6 июля до 07.00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение (ВОАД) от реки Жарбулак до улицы Толе би", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан и гостей города корректировать свой маршрут заранее.
 

"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области

06.07.2022, 13:26 23261
"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области выявила, что в 2020-2021 годы АО "КазТрансГазАймак" необоснованно завысило цены на товарный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению областной прокуратуры, монополист необоснованно включил в амортизационные отчисления свыше 1 млрд тенге, что привело к необоснованному повышению тарифа на товарный газ.
 
Для 246 тысяч потребителей, в том числе для более 5 тысяч субъектов бизнеса, тариф снижен с 5311 тенге до 4447 тенге, или на 19%.
 

Кроме того, установлено, что 63 предпринимателям было незаконно отказано в выдаче технических условий на подключение к газовым коммуникациям. Это делалось в угоду обеспечения газом майнинговых компаний, которые работали незаконно", - рассказали в ведомстве.

 
По актам прокурорского надзора нарушения устранены, приняты меры по привлечению "КазТрансГазАймак" к административной ответственности.
 

Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области

06.07.2022, 13:10 23886
Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области сообщила о выявлении многочисленных нарушений прав людей с инвалидностью в работе уполномоченных госорганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установили, что 34 лица с инвалидностью незаконно оставлены без постоянной реабилитации и санаторно-курортного лечения. Не обеспечены протезно-ортопедической помощью и вспомогательными средствами передвижения 139 инвалидов", - сообщает областная прокуратура.

 
Несмотря на то что лица с инвалидностью освобождены от уплаты налогов, с 86 граждан удержано платежей на сумму свыше 1 млн тенге.
 
Также сообщается, что более 50 родителей детей с инвалидностью, обучающихся на дому, не получали положенные социальные пособия.
 

В настоящее время внесены акты надзора для устранения всех нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности", - добавили в ведомстве.


В Павлодарской области выявили факты нарушения прав инвалидов.
 

Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

06.07.2022, 12:45 25051
Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане 7 - 9 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
 
7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, на юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди. Лишь запад Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.
 

Шымкентские археологи нашли останки древней женщины-воина

06.07.2022, 11:09 26786
ШЫМКЕНТ. 6 ИЮЛЯ - Во время раскопок на могильнике Кызылжар они наткнулись на воинственную кочевницу, возраст которой насчитывает свыше двух тысяч лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Останки женщины-воительницы - находка для археологов неожиданная. Чтобы добраться до нее, историкам пришлось постараться. Рядом с умершей не только керамика, но и оружие и дорогие украшения. Женское погребение со столь полным вооружением археологи в этом регионе находят впервые. Здесь лук, редкие наконечники стрел, кинжал. Впрочем, воительница любила не только оружие, но еще и стеклянные бусы с подглазурным нанесением золота, гагатовые золоченные и бронзовые украшения, сообщает "Хабар". 
 

Сам по себе курган в пределах 22-25 метров в диаметре. Размер кургана тоже определяет статус человека. То есть это знатная женщина, которая, возможно, была предводителем определенного небольшого круга номадов. Уникально и то, что находки, несмотря на почтенный возраст больше 2 тысяч лет, хорошо сохранились", - рассказал профессор ЮКГПУ Александр Подушкин.


 
По его словам, женщине-воительнице на момент смерти было примерно 50 лет. Предположительно, она относится к сарматскому кругу племен.
 
В соседнем кургане археологов ждали не менее любопытные артефакты. Здесь тоже захоронение женщины. Но историков больше заинтересовали ее личные вещи: бронзовое зеркало, а также игольница. Зеркало является как бы олицетворением человека. Клали его в могилу, произведя ритуальную порчу. Его портили, ломали ручку и били.
 
Находки, по словам археологов, говорят о высоком уровне цивилизации древнего народонаселения. Артефакты передадут в музей. А территории, где проводилось исследование, вернут ее первоначальное состояние. Восстановят исторический ландшафт.
 

Казахстан отмечает День столицы

06.07.2022, 09:11 32281
Казахстан отмечает День столицы
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы, установленный законом РК "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" от 25 июня 2008 года № 47-IV, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Перенос столицы из Алма-Аты в центр Казахстана был определен постановлением Верховного Совета РК "О переносе столицы Республики Казахстан" от 6 июля 1994 года № 106-XIII (именно поэтому 6 июля считается Днем столицы). Окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу президент РК Нурсултан Назарбаев принял в 1997 году и указом от 20 октября 1997 года № 3700 с 10 декабря 1997 года столицей Казахстана была объявлена Акмола.
 
6 мая 1998 года указом президента РК "О переименовании города Акмолы - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу" от 6 мая 1998 года № 3941 столица была переименована.
 
10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы. И с момента приобретения городом столичного статуса День столицы отмечался 10 июня. В 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля.
 
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
 

Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

05.07.2022, 21:23 44191
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 июля на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 6 июля на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 6 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на севере области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 6 июля на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. На западе, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
6 июля днем на западе Улытауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля ночью в южной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
6 июля на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
6 июля на юго-западе, юге, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области град, шквал. Ветер северный, на юге, северо-востоке 15-20 метров в секунду.
 
6 июля на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
6 июля в горных районах, 7 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 6-7 июля ветер юго-западный, 6 июля в горных районах, 7 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 7 июля порывы 25 метров в секунду. 
 
6 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

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