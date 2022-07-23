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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

22.07.2022, 08:32 23216
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - С прохождением фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на западе и востоке страны - град, на юго-западе - пыльная буря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской областей, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара.
 
Днем на большей части Жамбылской области, на юге Кызылординской области, на юго-востоке Карагандинской области, на западе и в пустынных районах Туркестанской области, на западе и в центре Жетысуской области, на севере Алматинской области ожидается очень сильная жара.
 

новости по теме

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане

23.07.2022, 08:40 4036
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Под влиянием фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на западе страны - град, на юго-западе - пыльная буря, на севере ночью и утром - туман, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге и юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской областей, на юге Алматинской, Костанайской, Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Жамбылской области, на юге Кызылординской области, на западе и в пустынных районах Туркестанской области, на юге и в центре Жетысуской области, на севере Алматинской области сохраняется очень сильная жара.
 

Архары попали в фотоловушку в Сайрам-Угамском нацпарке

22.07.2022, 20:46 11281
Архары попали в фотоловушку в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Кадр с видео
ТУРКЕСТАН. 22 ИЮЛЯ - Фотоловушка засняла нескольких каратауских архаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Архары занесены в Красную книгу Казахстана. На территории нацпарка обитают только в Тюлькубасском филиале.
 

Зимуют животные в Сайрам-Угамском ГНПП, там же по весне телятся. В мае мигрируют на летние пастбища. По последним данным, в нацпарке насчитывается около 75 каратауских архаров. Питаются они 70 видами кустарников и травянистых растений", - сообщили в нацпарке.

 
 

В Кызылординской области снижены тарифы на водоснабжение и водоотведение

22.07.2022, 19:17 12646
В Кызылординской области снижены тарифы на водоснабжение и водоотведение
КЫЗЫЛОРДА. 22 ИЮЛЯ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области проводит анализ исполнения субъектами естественных монополий утвержденных тарифных смет за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе анализа установлено, что филиалом ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод", оказывающим услуги по области, не в полном объеме исполнены статьи затрат, предусмотренных в тарифных сметах по услугам водоснабжения и водоотведения, сообщает КРЕМ МНЭ РК.
 
В связи с чем департаментом приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях путем введения временных компенсирующих тарифов.
 
В частности, потребителям филиала ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод" по услугам водоснабжения и водоотведения будет возвращена сумма необоснованно полученного дохода в размере 642 541 879 тенге через снижение тарифов:
 
  • на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с 469,17 тенге до 391,27 тенге без НДС за куб. м, или со снижением на 16,6%;
  • на услуги подачи воды по распределительным сетям с 337,05 тенге до 273,04 тенге без НДС за куб. м, или со снижением на 19%;
  • на услуги отвода сточных вод со 185,31 тенге до 178,86 тенге без НДС за куб. м, или со снижением на 3,5%, с вводом в действие с 1 сентября т.г. сроком на один год. 
 

Летние литературные акции пройдут в Русском доме в Алматы

22.07.2022, 15:04 16551
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В преддверии 10 августа - дня рождения великого поэта, мыслителя, музыканта Абая Кунанбаева Русский дом и Marwin приглашают вместе перечитать его самое знаменитое произведение, актуальное сегодня как никогда, - "Слова назидания", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К нашему флешмобу уже присоединились многие известные, яркие, интересные казахстанцы, в их числе епископ Каскеленский Геннадий, музыкант Ильяс Аутов, радиоведущая Диана Снегина, атаман Союза казаков Семиречья Владимир Шихотов, прислал видеозапись даже российский музыкант, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин", - сообщает пресс-служба Россотрудничества. 

 
Отмечается, что принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста, рода деятельности и места жительства. 
 

Нужно выбрать слово, записать видео на русском или казахском языке, разместить его на своих страничках в соцсетях с тегом #177Абай #Русскийдомвалматы, а также прислать на нашу электронную почту [email protected] Видеозапись будет также размещена в соцсетях на страницах Русского дома в Алматы. Авторы самых ярких, проникновенных и душевных роликов получат подарки от MARWIN и Русского дома в Алматы", - сообщили в пресс-службе. 


Кроме того, пройдет видеомарафон "Чуковское лето". 
 

В год 140-летия писателя Корнея Чуковского Русский дом в Алматы и театр детей "Игра" приглашают вместе отметить это событие участием в веселом видеомарафоне", - проинформировали в Россотрудничестве. 

 
Для участия потребуется: 
 
- хорошее настроение, чуть-чуть вдохновения и фантазии; 
 
- обычный смартфон с камерой; 
 
- команда помощников. 
 
Сообщается, что необходимо снять короткое видео на русском или казахском языке по сюжету из произведения Корнея Чуковского и прислать на электронную почту [email protected] до 15 августа. 
 
Условия: возраст участников неважен, произведение писателя - на ваше усмотрение, локация любая - от квартиры или дачи до стадиона или лесной полянки, декорации и костюмы - в зависимости от вашей фантазии, зовите в команду друзей, одноклассников, родителей, бабушек и дедушек. Видеоролики будут размещены на страничках в соцсетях Русского дома в Алматы и театра детей "Игра". 
 

Авторы самых ярких, креативных и веселых работ получат призы 11 сентября, в День семьи в Казахстане", - добавили в пресс-службе.

 

В горах Алматы сохраняется опасность прорыва ледниковых озер

22.07.2022, 09:56 21321
В горах Алматы сохраняется опасность прорыва ледниковых озер
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - По оценкам специалистов "Казселезащиты", опасность прорыва ледниковых озер в горах Алматы сохраняется, селеопасная обстановка находится на особом контроле. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы", - сообщили в ДЧС. 

 
Отмечается, что в 2021 году за счет местного бюджета внедрена система автоматизированного мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Кіші, Улкен Алматы, Каргалы и Аксай в количестве 31 станция. Система автоматически проводит мониторинг до 10 параметров состояния горных рек, включая уровень воды, температуру воздуха и воды, влажность грунта, интенсивность осадков, фиксацию схода селя.
 
Круглосуточное наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах "Казселезащиты". При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи.
 
Всего к превентивным работам по спуску воды из моренных озер приступили 40 человек, по необходимости будут задействованы бульдозеры, планируется расчистка и углубление эвакуационных каналов.
 
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Алматы Ерболат Досаев провели аэровизуальное обследование состояния моренных озер с целью контроля и мониторинга селевой безопасности мегаполиса. В ходе облета аким города ознакомился со строящимся объектом селезадерживающей плотины в ущелье Аюсай.
 
В бассейнах двух рек Улкен Алматы и Аксай расположены 122 селеопасных участка, 114 ледников, моренные озера. Для обеспечения селевой безопасности здесь ведется строительство двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай. На сегодня строительство ведется согласно установленному графику, срок завершения работ по плотине Аюсай - конец 2022 года, по ущелью Аксай - конец 2023 года.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

21.07.2022, 21:24 33716
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 22-23 июля на юге Кызылординской области сохраняется очень сильная жара - 46 градусов. Днем 22 июля в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
22 июля ночью на северо-западе, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
22 июля на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 июля днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 июля в северной половине Абайской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
22 июля в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
22 июля на севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, западе, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на севере, западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
22 июля на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
22 июля на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
22-24 июля в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 22 июля на юго-западе области, в горных районах, днем 23, сутки 24 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 24 июля на юге, западе, севере области сохраняется сильная жара - 40 градусов. 22-24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
22-23 июля днем на большей части Алматинской области ожидается очень сильная жара - 40-41 градус. 
 
В Алматы 22-23 июля днем ожидается сильная жара - 36-38 градусов.
 
Ранее синоптики представили прогноз сроков созревания яровых зерновых культур.
 

Синоптики представили прогноз сроков созревания яровых зерновых культур

21.07.2022, 18:24 36696
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз сроков созревания яровых зерновых культур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно расчетам, сроки созревания зерновых культур в Казахстане ожидаются в основном около среднемноголетних значений", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В западных областях сроки у яровых зерновых культур ожидаются в основном около и позже многолетних значений в зависимости от срока сева. 
 
В Чингирлауском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области фаза "восковая спелость" ожидается раньше обычных сроков. 
 
В Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах Актюбинской области - позже среднемноголетних дат. В северных областях в основном созревание яровых наступит в начале августа, на поздних посевах - во второй половине августа, в Целиноградском районе Акмолинской области - в конце июля - раньше многолетних дат. 
 
На востоке и в центре страны - в основном в начале августа, в Уржарском и Уланском районах Восточно-Казахстанской области и в Нуринском и Абайском районах Карагандинской области - в конце июля. 
 
Сроки созревания яровых зерновых культур могут наступить раньше при условии сильной атмосферной и почвенной засухи. Обычно высокие температуры воздуха ускоряют созревание, а пониженные замедляют или прекращают поступление питательных веществ в зерновку.
 

В Алматы планируют установить водоохранные полосы и зоны вокруг рек

21.07.2022, 16:57 36606
В Алматы планируют установить водоохранные полосы и зоны вокруг рек
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На портале "Открытые НПА" размещен проект постановления акима "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на территории города Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, планируется установить водоохранные зоны водных объектов в пределах Алатауского района города Алматы:
 
1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города); 
 
2) Река Боролдай: водоохранная зона в границах Алатауского района города составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды) от истока до улицы Акан-Сері до границы города составляет - 240 метров (в обе стороны от уреза воды с учетом мест затопления); 
 
3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная зона до впадения реки в реку Боролдай составляет 120 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
4) Река Карагайлы: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
5) Река Теренкара: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника, от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
6) Река Карасу: водоохранная зона в границах Алатауского района города - 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления и пруда); 
 
7) Приток реки Карасу: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом мест затопления); 
 
8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная зона составляет 120 метров (от верхней кромки парапетов канала); 
 
10) Дренажный канал: водоохранная зона составляет 170 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная зона составляет 120 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала); 
 
11) Каскад прудов: водоохранная зона для прудов составляет 240 метров (в обе стороны от внешней границы пруда); 
 
12) Золоотстойник ТЭЦ-2: водоохранная зона составляет 500 метров (в обе стороны от внешней границы золоотстойника ТЭЦ-2). 
 
Кроме того, планируется установить водоохранные полосы водных объектов на территории города Алматы: 
 
1) Река Большая Алматинка (каз. Улкен Алматы): водоохранная полоса составляет 135 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города); 
 
2) Река Боролдай: водоохранная полоса в границах Алатауского района города составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
3) Приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная полоса до впадения реки в реку Боролдай составляет 35 метров (в обе стороны от уреза воды); 
 
4) Река Карагайлы: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
5) Река Теренкара: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника и от золоотстойника до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
6) Река Карасу: водоохранная полоса в границах Алатауского района города - 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом пруда); 
 
7) Приток реки Карасу: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона); 
 
8) Река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды); 
 
9) Большой Алматинский канал имени Конаева (БАК): водоохранная полоса составляет 35 метров (от верхней кромки парапетов канала); 
 
10) Дренажный канал: водоохранная полоса составляет 35 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная полоса составляет 35 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала).
 

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