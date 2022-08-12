В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на востоке, в центре и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", на севере республики ночью и утром ожидается туман.

На севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей, на юге, востоке Павлодарской области, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, на западе Актюбинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.