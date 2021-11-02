В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, где пойдут осадки (дождь, снег). Лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке и в центре страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере и востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области гололед, низовая метель.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и северо-востоке Жамбылской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в горных районах и на севере области туман.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе Костанайской области ожидается туман, днем на вотоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горных районах туман.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.