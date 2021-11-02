Система Orphus

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

01.11.2021, 08:33 33670
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, где пойдут осадки (дождь, снег). Лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке и в центре страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На севере и востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман. 
 
На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе области гололед, низовая метель. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на северо-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и северо-востоке Жамбылской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в горных районах и на севере области туман. 
 
Ночью на западе Павлодарской области ожидается гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Костанайской области ожидается туман, днем на вотоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горных районах туман. 
 
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
 
 

Комментарии

новости по теме

В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов