В большинстве регионов Казахстана в четверг пройдут осадки

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В четверг 24 марта по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке - низовая метель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина циклона по-прежнему будет оказывать влияние на северные регионы РК, а также с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки: на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга - сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области - низовая метель, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке - низовая метель, гололед.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части области до 15-20, на западе области порывы 25 метров в секунду, на севере с низовой метелью, днем на севере области гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду, с метелью, днем гололед.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере ожидается низовая метель, на западе и юге области туман, усиление ветра на севере и востоке области, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области на севере, в центре ожидается туман, ночью в центре усиление ветра, днем на северо-востоке области порывы 18 метров в секунду.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается туман, гололед, на юге и востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, востоке и в центре Атырауской области, на юго-западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.