В четверг на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - В четверг, 30 января, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе с прохождением атмосферных фронтов ожидается небольшой снег. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидаются местами туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства