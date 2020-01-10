В четверг на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - В четверг, 9 января на большей части территории Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юго-западе ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег. Лишь на юге ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области на большей части, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской, ночью в Мангыстауской, Атырауской областях ожидаются туман, гололед.

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