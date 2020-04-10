В четверг на большей части Казахстана сохраняются осадки

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В четверг, 9 апреля, на большей части Казахстана сохраняются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере и востоке - гололед, метель, на западе - пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области ночью местами низовая метель. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей, ночью в Кызылординской области местами туман.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

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