В четверг на большей территории Казахстана снова ожидаются осадки

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на западе и востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Актюбинской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

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