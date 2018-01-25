Костанай. 24 января. Kazakhstan Today - В ДВД Костанайской области сегодня открылся операционный зал по работе с гражданами, работающий по принципу "одного окна", передает Kazakhstan Today.

"Это новый подход в оформлении документов по принципу "одного окна". Операционный зал - один из проектов полиции по реализации нынешнего Послания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", среди приоритетных направлений которого, по-прежнему, остается борьба с коррупцией и верховенство закона", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

В созданном операционном зале будут работать четыре окна, что позволит избежать очередей. Граждан будут принимать сотрудники отдела документационного обеспечения, управления административной полиции, миграционной службы и информационно-аналитического центра.

"Новый зал открыт для удобства граждан, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Помещение оборудовано таким образом, чтобы каждый житель смог без проволочек оформить документы и получить качественную услугу. Работа такого зала позволит повысить эффективность деятельности полицейских, а главным приоритетом станет открытость, прозрачность и снижение коррупционных рисков", - заявил начальник ДВД Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов.

Как уточнили в пресс-службе, в операционном зале будут предоставляться услуги по линии миграционной службы (регистрация иностранных граждан, оформление приглашения для иностранных граждан, выдача и продление виз для иностранных граждан), по линии административной полиции (прием обращений по переоборудованию автотранспорта, прием обращений по вопросу оборота гражданского и служебного оружия). Третий блок будут обеспечивать специалисты отдела документационного обеспечения по приему обращений от физических и юридических лиц. Всего будет оказываться 11 услуг.

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