В двух больницах Астаны проведут проверки после смерти двух детей из одной семьи

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - В городской детской больнице № 2 и городской многопрофильной больнице № 3 Астаны проведут проверки после информации о смерти двух братьев из одной семьи, сообщили в пресс-службе департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) города, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, ДООЗ Астаны взял на особый контроль эти случаи. В настоящее время проводятся процедуры по организации проверок городской детской больнице №2 и городской многопрофильной больнице №3 с участием специалистов департамента и привлечением независимых экспертов. "В ходе комплексной проверки будут изучены материалы и проведен анализ тактики лечения скончавшихся детей на всех этапах пребывания в стационарах", - отметил руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов.

Кроме того, будет дана оценка действиям медработников на предмет качества, полноты оказанной медицинской помощи и соблюдения этики. В дальнейшем материалы будут переданы органам следствия и принятия соответствующих мер в рамках закона.

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