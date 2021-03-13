В двух областях ожидается резкое понижение температуры

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Жителей Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей предупредили о надвигающемся шторме, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 марта в Костанайской области местами ожидается туман.

13 марта в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

13 марта в Мангистауской области местами ожидается гололед.

13-14 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 13-15 марта местами ожидаются туман, гололед, метель. 13-15 марта местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, 13, 14 марта порывы 23-28 метров в секунду.

В период 12-13 марта в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха от 13-16 мороза до 25-30, местами 22 мороза.

В период 12-14 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7, местами 10 мороза до 20-25, местами 30, на юге области 15 мороза. 13 марта ожидается на большей части снег, местами сильный снег.

По прогнозу синоптиков, 13-15 марта на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный антициклон, который обусловит морозную погоду, преимущественно без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны вторжение антициклона принесет с собой не только понижение температуры воздуха, но и осадки.

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