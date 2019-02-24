В ЕАЭС обнулили ставку таможенной пошлины на пропиленовые нити, используемые для изготовления ковров

Москва. 23 февраля. Kazakhstan Today - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ставки ввозных таможенных пошлин на ряд пропиленовых нитей для изготовления ковров, передает Kazakhstan Today.

22 февраля в Москве состоялось заседание Совета ЕЭК, на котором рассмотрены вопросы развития интеграции, торговли, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, сообщила пресс-служба ЕЭК.

В частности, совет обнулил до 29 февраля 2020 года ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС на отдельные виды пропиленовых нитей, которыеиспользуются для изготовления ковров и ковровых изделий и классифицируются кодом 5402 63 000 0 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Союза. Сегодня на них действует ставка 5%. Мера поддержит профильные предприятия Союза, поможет снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличить долю отечественных товаров на рынке Союза.

Совет ЕЭК также одобрил Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики, и распорядился направить его в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, предшествующих подписанию международного соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в этом году.

В пресс-службе пояснили, что соглашение разработано для ускорения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные территории Союза и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом. Стороны планируют использовать данные о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученные в ходе обмена информацией, для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля. Такой обмен позволит упростить процедуры международной торговли и будет способствовать предотвращению нарушений нормативно-правовых актов в сфере таможенного регулирования, повысит взаимное доверие.

Кроме этого, в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю в странах ЕАЭС, включены пищевые продукты, которые изготавливаются по технологии сыра из молочного сырья, где животный жир полностью или частично заменен на растительный. По своему составу эти товары не могут быть классифицированы как "сырный продукт", хотя по виду и названию позиционируются именно так или даже в качестве сыра. Эпизоотические риски товаров, изготовленных из молочного сырья с заменой молочного жира, аналогичны рискам для товаров, изготовленных из цельного молока.

Включение в перечень товаров, соответствующих определенным кодам Таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза, позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль (надзор) и применять к ним ветеринарные меры при ввозе на территорию Союза. Это будет способствовать поддержанию в государствах ЕАЭС эпизоотического благополучия.

Еще одним итогом заседания Совета ЕЭК стало изменение отдельных положений Порядка взаимодействия государств-членов ЕАЭС при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации.

В частности, предусмотрено разделение формы представления информации об обнаружении очага заражения на две части: сведения о выявлении эпизоотического очага (по факту регистрации) и данные о мерах по его ликвидации (представляются ежеквартально). Это позволит оптимизировать периодичность взаимного информирования уполномоченных органов об обнаружении и распространении заразных болезней животных и принятых мерах по их ликвидации. Другие изменения порядка упростят формы взаимодействия стран Союза по отдельным болезням животных.

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