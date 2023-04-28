В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях

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Уральск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке обнаружили завернутого в пакет новорожденного мальчика.





По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет", - сообщает портал "Мой город" .





Ребенка экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. Начато расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".





Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток", - пишет сайт.





Ребенка нашла проходившая мимо женщина. Она подумала, что в урне пищит котенок.





Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете", - рассказала она.





В пресс-службе управления здравоохранения пообещали рассказать о состоянии ребенка.





Позже выяснилось, что женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, одна воспитывает троих детей.





Региональный специалист ресурсного центра "АНА ҮЙІ" Замзагуль Шканова рассказала, что женщина разведена, ей около 25 лет, воспитывает троих детей дошкольного возраста, живет с матерью и отчимом.





Она обращалась к нам за помощью, когда была беременна третьим ребенком. Тогда мы помогли ей одеждой, продуктами, привлекли волонтеров. Но мы не знали, что она была беременна четвертым ребенком. Если бы мы знали, мы бы непременно ей также помогли бы", - сообщила специалист.





По ее словам, сотрудники центра будут следить за жизнью семьи и работать с ними. Она также призвала строго не судить таких женщин.





Я сама лично забрала из роддомов 112 детей, от которых по разным причинам отказались мамы. Мы помогаем не только беременным женщинам, но и всем, кто столкнулся с жизненными трудностями, помогаем целым семьям, а таких в последнее время все больше и больше. Наверное, причина в социальной напряженности и дороговизне", - отметила Шканова.





В городском отделе опеки сообщили, что желающие оформить опекунство или усыновить его могут подойти в органы опеки и получить консультацию. Вместе с тем подчеркнули, что в данный момент идет следствие.





В свою очередь в управлении здравоохранения сообщили, что в больницу к малышу приходила бабушка малыша. Ей объяснили, что сначала на ребенка нужно оформить свидетельство о рождении, потом через органы опеки оформлять опеку. Пока у младенца документов нет.





Ранее сообщалось, что на съемных квартирах в Петропавловске обнаружили привезенных из соседней центральноазиатской страны малолетних детей без документов.





В прошлом году в Экибастузе волонтеры обнаружили в неухоженной квартире четырех истощенных детей, 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у них тоже не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.





По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.





После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Родители малышей отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.



