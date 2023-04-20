Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию

В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" планируется модернизировать несколько энергетических объектов, в числе которых Экибастузская ГРЭС-2 и ГРЭС-1, электростанции в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях и другие объекты

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций, заявил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.





Это ТЭЦ, это крупные ГРЭС, это надежность энергоснабжения, теплоснабжения. Это будет плавный рост", - цитирует министра Sputnik .





По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег, и тариф будет выше.









Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.









Кроме того, глава ведомства анонсировал рост цен на газ в ближайшее время на 5-10 тенге, сообщает Zakon.kz





Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.





Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах - десятках тысяч тонн - только для покрытия внутреннего дефицита", - заявил министр.









Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена - 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток. Для сравнения Саткалиев привел цены в России, где они в 2 раза выше, чем в Казахстане, порядка 120 тенге, а в Таджикистане - при переводе на тенге составляют 177 тенге.





Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того чтобы стимулировать производство сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут", - заявил министр.





Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.





Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост - на 5-10 тенге - может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", - добавил Саткалиев.





Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".





Между тем премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на совещании под председательством главы государства рассказал , куда пойдут деньги от повышения тарифов.





В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" планируется реализация 3-го и 4-го блоков на Экибастузской ГРЭС-2, будет восстановлен энергоблок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт, также прорабатывается вопрос строительства Балхашской ТЭС", - сказал премьер





Также, по его словам, в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.





В южных регионах реализуются энергетические проекты газовой генерации мощностью свыше 2,3 ГВт с завершением в 2025-2026 годах, в том числе предусмотрен ввод парогазовых установок на ТЭЦ-2 в Алматы и Туркестане, добавил Смаилов.





В текущем году начато строительство новой ТЭЦ в Кызылорде, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ТЭЦ в Кокшетау и Семее", - отметил глава кабмина.





Кроме того, совместно с компаниями Total Energies (Франция), Acwa Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.





Также прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов, для привлечения инвестиций в электроэнергетику будет внедрена новая модель единого закупщика на рынке электроэнергии, а в рамках нового законопроекта "О теплоэнергетике" будут созданы условия для повышения надежности теплоснабжения.





Завершен аудит всех теплоэлектростанций страны. В текущем году будут проведены необходимые ремонтные работы", - заключил Смаилов.





Рудном и Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.





Буквально на днях, 16 апреля, жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.





Сегодня на совещании аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию на Степногорской ТЭЦ.









Часть сетей, самые сложные участки мы взяли на баланс государства, нашего города. И сегодня мы договорились с правительством о выделении средств для того, чтобы в первую очередь подтянуть эти слабые места", - сообщил аким.





Также, по его словам, свои источники финансирования и ремонта сетей задействует собственник ТЭЦ.





Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.





В настоящее время "Самрук-Энерго" готовит ТЭО новой ТЭЦ в Семее. А учредители ТЭЦ-2 Петропавловска увеличили финансирование модернизации до 9 млрд тенге. Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения.



