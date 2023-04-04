"Самрук-Энерго" готовит ТЭО новой ТЭЦ в Семее
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Семей. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Самрук-Энерго" приступило к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства ТЭЦ-3 в Семее. Работы над проектированием новой ТЭЦ казахстанский электроэнергетический холдинг ведет по заданию фонда "Самрук-Казына" в рамках исполнения поручений правительства РК по проблемным вопросам области Абай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно предварительным данным от акимата Абайской области технические характеристики ТЭЦ в Семее должны соответствовать следующим параметрам: электрическая мощность - 320 МВт; тепловая мощность - 1200 Гкал/час. Однако, итоговые характеристики новой станции будут определены во время разработки ТЭО", - проинформировали в компании.
По информации акимата, имеющийся потенциал существующей системы теплоснабжения в правобережной части Семея практически исчерпан. Для обеспечения возможности развития Семея в новом статусе областного центра необходимо обеспечить строительство нового теплоисточника.
По словам специалистов АО "Самрук-Энерго", строительство ТЭЦ-3 будет осуществляться на базе наилучших доступных технологий, отвечающих требованиям эффективной эксплуатации, промышленной безопасности, требованиям природоохранного законодательства РК.
Планируемый срок ввода мощностей в промышленную эксплуатацию определится после разработки ТЭО.
АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
Также в прошлом году сообщалось, что на ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба. Новую дымовую трубу обещают построить в этом году. Учредители увеличили финансирование модернизации ТЭЦ-2 Петропавловска до 9 млрд тенге.