В горах юго-востока и востока Казахстана сегодня ожидается сильный снег

Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которым пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах - сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 23 метра в секунду. В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, усиление ветра до 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Атырауской областях местами туман.

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