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В городе Текели Алматинской области многодетной семье вручены ключи от 4-комнатного дома

05.07.2019, 13:55 10207
Талдыкорган. 5 июля. Kazakhstan Today - В городе Текели Алматинской области многодетной семье, в которой воспитываются семеро детей, были вручены ключи от 4-комнатного дома, передает Kazakhstan Today. 
 
Благодаря помощи неравнодушных людей в лице управляющего директора ТОО "Фирма СМР", Жанболата Пржанова теперь у семьи Сизиковых есть свое жилье.
 

Помогать нуждающимся и видеть в их лицах радость - большое счастье для меня. Я думаю, мы должны помогать людям, когда у нас есть возможность. Всех предпринимателей хочу призвать к таким благим делам. Ведь благотворительность - долг каждого гражданина", - сказал Жанболат Пржанов. 

 
Аким города Бахтияр Унербаев отметил важность всесторонней поддержки малоимущих и многодетных семей.
 
"Эту добрую традицию в Текели мы начали с весны этого года. Благодаря поддержке бизнеса и социальной ответственности, многие предприниматели откликнулись. На сегодня, благодаря спонсорам, мы вручаем дом третьей многодетной семье. Также с республиканского и областного бюджета были выделены средства на приобретение жилья. Мы уже купили несколько домов, сейчас оформляем документы. Всего в нашем городе 415 многодетных семей. Из них 170 нуждаются в жилье, а 96 семей стоят в очереди. В ближайшее время по этой очереди мы начнем выдавать им дома. Работы в данном направлении продолжаются", - сказал аким города.
 
Глава семьи Александр Сизиков, будучи инвалидом І группы, вместе с супругой воспитывают 7 детей. Также они получают пособие по инвалидности, как многодетная мать и адресную социальную помощь. Поддержка щедрых людей принесла большую радость этой семье.
 

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