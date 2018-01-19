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В Караганде оштрафован последователь псевдосалафизма19.01.2018
Общество  12:50

Караганда. 19 января. Kazakhstan Today - В Караганде оштрафован последователь псевдосалафизма, передает Kazakhstan Today.


"В Караганде по иску управления по делам религии за осуществление незаконной миссионерской деятельности (часть 3 статьи 490 КоАП РК) наложен штраф в размере 70 МРП (158 830 тенге) на Ерсая Сайлаубаева, одного из активных сторонников идеолога псевдосалафизма Дарына Мубарова, ранее привлеченного за подобное правонарушение к административной ответственности", - сообщили в управлении по делам религии Карагандинской области.

Как отметили в ведомстве, "не имея разрешения на проведение миссионерской деятельности Ерсай Сайлабаев в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы религиозного содержания". Данные материалы экспертами Комитета по делам религии Министерства по делам религии и гражданского общества РК признаны не рекомендуемыми для распространения на территории Республики Казахстан.

По закону РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" - миссионерская деятельность граждан Республики Казахстан, проводится только от имени зарегистрированных религиозных объединений.

"Миссионер же имеет право вести свою работу только после получения от местного исполнительного органа свидетельства о регистрации", - отметили в управлении.
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