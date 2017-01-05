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В Караганде открыт счет для оказания помощи пострадавшим жителям Шахана04.01.2017
Общество  19:31

Караганда. 4 января. Kazakhstan Today - В Караганде открыт счет для оказания помощи пострадавшим жителям Шахана, сообщили в пресс-службе акима области.

"В целях оказания материальной помощи пострадавшим, организации похорон погибших и предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилья в результате чрезвычайной ситуации, просим вас оказать благотворительную помощь пострадавшим", - говорится в распространенном сообщении, передает Kazakhstan Today.

Номер счета, для оказания благотворительной помощи: частный благотворительный фонд "Фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан города Шахтинска".

Карагандинский филиал АО "Цеснабанк"


БИН/ИИН: 170140001103


Cчет KZT KZ58998HTB0000352677


Код КБЕ 18


Реквизиты банка


БИК TSESKZKA


Адрес: 100019, г. Караганда, ул. Чкалова 7/4


БИН банка: 040541008233

Как сообщалось ранее, вечером 1 января произошло обрушение части многоэтажного дома в поселке Шахан города Шахтинска. Под завалами погибли 9 человек, в том числе двое младенцев и 6-летний мальчик. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

По данным ДЧС региона, обрушение произошло в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении обрушенного подъезда. Всего в доме проживают 118 человек.

Спасатели эвакуировали 10 и спасли четырех человек, в том числе двух детей. Кроме этого, до прибытия спасателей была госпитализирована девочка 2005 года рождения, получившая травмы средней степени тяжести. Также под завалами был обнаружен и извлечен мужчина 1984 года рождения, получивший травмы различной степени.
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