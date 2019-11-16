Караганда. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде презентовали фотоальбом и фильм по итогам экспедиции "Улытау - колыбель Золотой Орды", передает Kazakhstan Today.

В Карагандинском областном историко-краеведческом музее рассказали об итогах научно-познавательной экспедиции "Улытау - колыбель Золотой Орды". Она проходила с 23 по 29 сентября. Участники экспедиции исследовали памятники золотоординского периода в Центральном Казахстане, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Научно-познавательная экспедиция стала в Карагандинской области стартом празднования 750-летия Золотой Орды. Благодаря собранным материалам был снят научно-познавательный фильм "Улытау - колыбель Золотой Орды", издан фотоальбом. Также подготовлен туристический маршрут по сакральным местам - памятникам Золотой Орды, который будет способствовать развитию историко-этнографического туризма", - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев.

Как отметили в пресс-службе, в фильме Ернара Танабаева и Вероники Бояровой "Улытау - колыбель Золотой Орды" рассказывается об исторических памятниках. В их числе - городища Хан Ордасы, Жошы Ордасы, мавзолеи Жошы-хана, Алаша-хана, Аяккамыр, Болган-Ана, Белен-Ана, Кулан-Ана, Келин-там и другие.

В области разработан туристический маршрут, который включает дорожные знаки, карты и буклеты о сакральных объектах эпохи Золотой Орды.

О том, как проходила экспедиция, можно также узнать, посмотрев специально подготовленную выставку. На ней представлены музейные экспонаты, фотографии и картины, созданные одним из участников Мадиханом Калмахановым.

Здесь выставлены пять его картин и этюды. Можно увидеть и золотую чашку, найденную в мавзолее Болган-Ана в прошлом году. Недавно учёные передали её в наш музей", - рассказал директор Областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмаганбетов.

В акимате отметили, что научно-познавательная экспедиция "Улытау - колыбель Золотой Орды" была организована в рамках программы "Рухани жангыру" и приурочена к Году молодёжи в Казахстане. Организаторами стали управление культуры, архивов и документации Карагандинской области и Областной историко-краеведческий музей.

В число участников экспедиции вошли учёные-историки, научные сотрудники Карагандинского областного историко-краеведческого музея, Жезказганского историко-археологического музея, Музея горного и плавильного дела поселка Жезды, Атырауского областного историко-краеведческого музея, Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г. Н. Потанина, а также сотрудники Карагандинского областного центра по сохранению историко-культурного наследия, студенты, краеведы, журналисты, блогеры, художники, географы, съёмочная группа. Всего в экспедиции приняли участие 30 человек.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме в Улытау заявил о том, что район должен стать центром этнографического туризма международного уровня . Необходимые для этого работы должны начаться в рамках празднования 750-летия Золотой Орды.

Расположенный на пересечении древних цивилизаций и крупнейших транспортных артерий Казахстан на протяжении веков остается одним из важнейших культурно-исторических и духовных центров Евразийского континента. Среди сакральных мест нашей страны особое место занимают земли Улытау. Это священная колыбель казахского народа, символ единства нации и ожесточенной борьбы за независимость. И сегодня одна из важных задач заключается в развитии туристического потенциала этого исторического места. Многим зарубежным туристам давно поднадоели универсальные вещи - пятизвездочные отели и курорты. Их интерес заключается в изучении культуры, обычаев и традиций разных народов, знакомстве с историей страны пребывания. Поэтому в мире растет спрос на посещение самобытных мест, участие в исторических фестивалях и реконструкциях важнейших событий давно минувших дней. Мы должны использовать такие тенденции, ведь Казахстану есть, что предложить миру", - сказал президент.

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