Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня, 19 ноября 2019 года, в Караганде проводятся антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий, передает Kazakhstan Today.

"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Учение максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщили в Карагандинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Также сообщается, что учения проводятся на территории района имени Казыбека би и Октябрьского района Караганды.

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