В Караганде пройдет первый беговой квест

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - Карагандинцев, любящих бег, приглашают на квест. Он пройдёт 30 августа в необычном формате в Центральном парке культуры и отдыха, передает Kazakhstan Today.

RUN QUEST KRG-2020 - это первый в Караганде забег с элементами квеста и ориентированием на местности. Мероприятие организовано спортивным клубом "Безграничные" при поддержке Федерации лёгкой атлетики Карагандинской области.

Как сообщили организаторы, все желающие принять участие в забеге могут выбирать удобное для себя время. Квест пройдёт с 09.00 до 17.00. Участникам будет необходимо прийти на место старта, включить беговое приложение и запустить игру через телеграм-бот.

По словам организаторов, квест поможет участникам лучше узнать родной город, ведь, чтобы добежать до цели, им нужно будет определить точку назначения по фото. Далее требуется найти спрятанный цифровой код и правильно ввести его в программу. И так по всему маршруту.

На финише участники получат заслуженные медали и вкусный приз. А тот, кто пройдёт квест до конца за минимальное время, удостоится специального подарка.

Все подробности участия, регистрации и другие детали можно узнать по номеру: +7-701-769-44-63.

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