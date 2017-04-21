В Карагандинской области восстановлено движение на пяти участках дорог

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В Карагандинской области восстановлено движение на пяти участках дорог21.04.2017
Общество  16:12

Караганда. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области восстановлено движение транспорта на пяти участках дорог, сообщили в областном противопаводковом штабе региона.

По данным штаба, паводковые явления еще наблюдаются в пяти районах области (Каркаралинский, Шетский, Бухаржырауский, Абайский, Нуринский, Актогайский) с динамикой уменьшения интенсивности. В связи со спадом уровня вода ушла из двух подтопленных ранее домов села Чкалово и двух домов села Новостройка, передает Kazakhstan Today.

"Вернулось в свои дома ранее эвакуированное население в количестве 150 человек села Огороды Абайского района, села Сарытобе и села Андрейниковка Бухаржырауского района. За сутки проведена откачка воды в объеме 300 кубических метров в селе Чкалово Бухаржырауского района. Сняты с контроля населенные пункты Жана жол Каркаралинского района, Андрейниковка, Новостройка Бухаржырауского района, Самарка Абайского района", - отмечается в сообщении.

Возобновлено транспортное сообщение на участках автодорог Караганда - Каркаралинск, Караганда - Аягуз - Бугаз, Бастау - Актау - Темиртау (11-й километр), Астана - Киевка - Темиртау, (138-й - 139-й километры), Коянды - Егиндыбулак - Буркитти (150-й километр).

В связи со стабилизацией паводковой обстановки в Нуринском районе группировка сил департамента по ЧС в количестве 63 человек и 7 единиц техники вернулась в места постоянной дислокации.

По информации штаба, в противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано: 301 человек и 90 единиц техники, в том числе от ДЧС - 63 человека, 16 единиц техники, местных исполнительных органов и организаций - 133 человека, 45 единиц техники, войсковой части 52859 Национальной гвардии - 6 человек, 1 единица техники, местной полицейской службы - 99 человек, 28 единиц техники.

Паводковая ситуация находится на контроле, заключили в областном штабе.
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