В Карагандинской области всех школьников начальных классов будут кормить бесплатно

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области с нового учебного года прибавится количество детей, получающих бесплатное питание в школах. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн, передает Kazakhstan Today.

Как и обещал на прошлой отчётной встрече, с этого года обеспечили всех учеников 1-х и 2-х классов бесплатным горячим питанием. С сентября охватим 3-е и 4-е классы", - сказал аким области.

Глава региона также отметил, что в области уделяется большое внимание созданию современной образовательной среды.

За год в области открыли 26 центров дополнительного образования, оснащённых новейшим оборудованием. Новые школы построили в Жезказгане, Караганде и Улытауском районе. В этом году планируется сдать ещё четыре - в селе Киикты Шетского района, на станции Теректы Жезказгана, в посёлке Жанаарка Жанааркинского района и в Караганде.

Дошкольным обучением охвачены все дети от 3 до 6 лет. Теперь наша задача - обеспечить детскими садами детей до 3 лет и детей с особыми потребностями. В течение года будет открыто 15 частных дошкольных организаций на 1500 мест. Это позволит увеличить охват детей до 3 лет до 61%", - сообщил Женис Касымбек.

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