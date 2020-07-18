В Карагандинской области выявлены факты завышения цен на лекарства

Караганда. 17 июля. Kazakhstan Today - В рамках исполнения поручения главы государства прокуратурой Карагандинской области совместно с органами полиции, Антикоррупционной службы, экономических расследований и контроля качества и безопасности товаров и услуг проводятся рейдовые мероприятия для выявления фактов завышения цен на лекарства, передает Kazakhstan Today.

На сегодня мобильные группы (с 5 июля 2020 года) выявили 45 фактов, из них 9 нарушителей привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму 1,2 млн тенге, по 36 фактам департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг принимает меры по привлечению виновных лиц к ответственности", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Так, за превышение установленных предельных цен ("Лазолван Юниор" по цене 2900 тенге за упаковку, предельная цена составляет 1634,96 тенге за 1 упаковку; "Кардиомагнил" по цене 2000 тенге за упаковку, предельная цена 1797,01 тенге за 1 упаковку) владелец аптеки в поселке Топар Абайского района подвергнут административному штрафу в размере 180 540 тенге, за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 426 КоАП.

В Жезказгане подвергнут штрафу в размере 97 230 тенге фармацевт аптеки "Laif", который реализовал препараты "Прегабалин 75 мл" в количестве 10 таблеток без рецепта врача.

Мобильные группы продолжают работу по пресечению фактов завышения цен на лекарства. В работе могут оказать помощь граждане, сообщившие о подобных случаях правонарушения в прокуратуру области по контактным номерам: 8 7212 35 35 33 и 8 702 111 40 06", - добавили в ведомстве.

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