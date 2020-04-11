В Карагандинской области запустили дистанционный семейный конкурс

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Караганда. 10 апреля. Kazakhstan Today - Управление образования Карагандинской области объявило о запуске дистанционного конкурса "Семейные будни", который пройдёт с 10 по 20 апреля, передает Kazakhstan Today.

В конкурсе могут принять участие дети от 1 года до 6 лет и их родители (бабушки, дедушки, тёти, дяди, братья, сёстры).

Для участия необходимо снять видеоролик до одной минуты - занятия взрослого и ребёнка одним общим творческим делом - и выложить на своей странице в Instagram, отметив аккаунт @karagandyoblysybilimbaskarmasy @saryarkadaryny.kz и указав в описании к видео название номинации, Ф. И. О. ребёнка, город.

Список номинаций:

1. "Семейные ценности". Здесь можно записать любые моменты из жизни семьи с участием всех её членов или большей части. Какие традиции прививаются ребёнку, на что они нацелены, какие качества воспитывают семейные традиции.

2. "Наша крепость". Ребёнок и родитель строят из подручных средств и материалов крепость. В ход могут идти одеяла, стулья и т. д. Ребёнок делится своими впечатлениями, рассказывает о том, что ему понравилось в процессе строительства и для чего он возводил свою крепость.

3. "Маленький доктор". Ребёнок в роли врача. Родители играют роль пациентов или наоборот. Дайте волю фантазии своего ребёнка - и вы увидите, как за одну минуту можно вылечиться игрушечным уколом и оказаться в надёжных руках своего маленького доктора.

4. "Маленький повар". Мама или папа может задействовать ребёнка в приготовлении разнообразных блюд. Снимите это увлекательное занятие с ребёнком на видео. Конечно же, чтобы сотворить настоящий кулинарный шедевр, нужно обладать талантом и знаниями. А о них можно рассказать прямо в процессе приготовления.

5. "Маленький стилист". В этом направлении ребёнок должен почувствовать себя модным стилистом. Помогите ему начать творить.

6. "Отходы - в доходы". Взрослые и дети могут создать уникальные вещи из чего угодно, даже из отходов. Пофантазируйте с детьми. Результаты всех удивят.

7. "Спортивная семья". Снимите на видео занятия спортом со своим ребёнком. Пусть он расскажет и покажет, что для него означает ЗОЖ.

8. "Моя семья - моё богатство". В этой номинации каждый участник должен описать и представить интересные фото из семейного архива, рассказать о преемственности поколений своей семьи.

Требования к видео:

- видео должно быть хорошего качества, без посторонних звуков на фоне и носить позитивный посыл;

- на протяжении всей записи необходимо озвучивать или сопровождать видео субтитрами;

- приветствуются дополнительные звуковые и другие эффекты.

Критерии оценки:

- содержательность;

- креативность;

- демонстрация семейных ценностей.

Условия: открыть на время конкурса аккаунт, выложить видео с хештегом #семейныебудни #мыдома.

По информации пресс-службы акима Карагандинской области, победителем будет тот ролик, который соберёт больше всего лайков. Лучших наградят дипломами и подарочными сертификатами.

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