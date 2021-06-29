В Казахстан возвращается жара

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Казгидромет дал прогноз погоды по Казахстану на 29 июня - 1 июля. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха и сухую погоду на большей части территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В большинстве регионах Казахстана ожидается повышение температурного фона. Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана", - сообщает "Казгидромет".

Лишь на западе республики в первых числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары: ночью до 17-22, днем до 27-35 тепла.

На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха: ночью до 15-22, днем до 30-38 тепла.

В южных регионах по-прежнему сохраняется сухая и жаркая погода. Температура ночью 20-25, днем 35-42 тепла.

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