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В Казахстан возвращается жара

28.06.2021 15229
В Казахстан возвращается жара
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Казгидромет дал прогноз погоды по Казахстану на 29 июня - 1 июля. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха и сухую погоду на большей части территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В большинстве регионах Казахстана ожидается повышение температурного фона. Это связано с выносом теплых и сухих воздушных масс из районов Ирана", - сообщает "Казгидромет".

 
Лишь на западе республики в первых числах июля пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут способствовать небольшому ослаблению жары: ночью до 17-22, днем до 27-35 тепла. 
 
На севере, востоке и в центре республики ожидается повышение температуры воздуха: ночью до 15-22, днем до 30-38 тепла. 
 
В южных регионах по-прежнему сохраняется сухая и жаркая погода. Температура ночью 20-25, днем 35-42 тепла. 
 

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