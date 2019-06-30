В Казахстане будут строить резиновые дороги

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане будут строить дороги с применением резиновой крошки, передает Kazakhstan Today.

Местные ученые в течение двух лет исследовали прокладку асфальта с применением резиновой крошки. Апробацию проводили в научном институте КаздорНИИ. Такие резиновые дороги построили в Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Нур-Султане, сообщает телеканал "Астана"

Специалисты подтвердили, что, в отличие от обычного полотна, это оказалось прочнее на 50%. Кроме того, резиновое покрытие выдерживает температурные нагрузки от +60 до -40 градусов и устойчиво к образованию колеи и трещин. Ученые разработали нормативы для производства нового дорожного покрытия в разных регионах страны.

Резиновый" асфальт широко применяется в США и Европе. В нашей стране материал получают после переработки старых автошин. Ежегодно в Казахстане накапливается около 80 тысяч тонн резиновых покрышек, на переработку уходит лишь 40%. Массовое применение резиновой крошки в производстве асфальта может значительно увеличить этот показатель.

Наши испытания говорят о том, что эту крошку можно применять в любом регионе Казахстана. Нужно провести правильный подбор исходного битума в зависимости от региона строительства и правильный подбор дозировки крошки. Минус 40 если при правильном подборе данная крошка выдерживает", - рассказала директор департамента дорожных конструкций и материалов КаздорНИИ Галия Измаилова.

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