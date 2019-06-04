Проезд по автодороге Таскескен - Бахты будет открыт в 2019 году

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Проезд на всем протяжении участка реконструкции автодороги "Таскескен - Бахты" будет открыт в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Таскескен - Бахты (граница КНР) подрядной организацией ТОО "СК "Зайсан" начата в конце 2017 года. Общая протяженность участка реконструкции в 2019 году составляет 20 километров. На сегодняшний день на участке мобилизовано 151 человек персонала и 83 единицы дорожно-строительной техники.

"Сейчас на объекте ведутся буровзрывные и земляные работы. Дорожники выполняют устройство верхнего слоя основания из высокопористого асфальтобетона и нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона, укладывают круглые железобетонные трубы, проводят ремонт комплекса ДЭП в селе Таскескен. В 2019 году планируется обеспечить проезд на всем протяжении участка и сдать участок дороги в эксплуатацию", - проинформировали в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства