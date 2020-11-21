В Казахстане каждый десятый ребенок в возрасте до 5 лет имеет избыточный вес

По данным исследования, проведенного в рамках Европейской инициативы ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением (COSI), в 2016 году выросло число детей с избыточным весом. Каждый пятый ребенок в возрасте 9 лет в Казахстане страдает от ожирения.
Как показывают данные доказательных исследований ЮНИСЕФ и ВОЗ за последнее десятилетие, питание беременной женщины, питание ребёнка с рождения и до 5 лет предопределяет факторы риска ожирения и избыточного веса. 21% детей в возрасте до 2 лет не получает в рационе питания фруктов или овощей.
Почти половина казахстанских детей потребляет сладкие калорийные напитки. Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные соки, 49,7% из них делают это еженедельно. Только один из трёх детей ежедневно потребляет свежие фрукты и овощи.
Важную роль в формировании привычек питания играет агрессивный маркетинг продуктов питания, которому подвергаются дети. Каждый третий рекламный ролик, транслируемый по казахстанским телеканалам, рекламирует продукты питания и напитки, которые в большинстве своем являются вредными для детского организма.
72,5% казахстанских детей проводит не менее одного часа в день за просмотром телевизора или используют электронные устройства, где демонстрируют нездоровые продукты питания.
Согласно исследованию ВОЗ, только 20% рекламируемых в Казахстане продуктов и напитков соответствует международным стандартам.
По словам экспертов, ключевую роль в обеспечении правильного питания играют родители детей. В данном случае важно улучшить осведомленность родителей о ценности и значении здорового питания с первых дней жизни ребенка.
Альянс женских сил Казахстана в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане начал реализацию социального проекта по улучшению питания детей. В рамках данного проекта будет издана Памятка по правильному питанию ребенка на русском и казахском языках, специальная рецептурная книга, а также ряд мероприятий информационного характера.
Сегодня во Всемирный день ребенка, учрежденный ООН, общественники Казахстана совместно с международными экспертами поднимают важность создания государственной системы питания для детей всех возрастов, начиная от получения исключительно грудного вскармливания и затем сбалансированного питания в детских садах и школах.
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