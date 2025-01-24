В Казахстане ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны планируют выплатить по 5 млн тенге

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.





По состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в войне. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 743 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне - 2 человека; труженики тыла - 41 594 человека.





По информации министерства, по состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников Великой Отечественной войны составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, - 279 330 тенге.





В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге.



