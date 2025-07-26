В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой

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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Южная столица Казахстана - настоящая сокровищница для любителей ярких фотографий и незабываемых впечатлений. Здесь каждый уголок дышит историей, а современность гармонично вплетается в архитектурный ансамбль города. Рассказываем, как спланировать увлекательную прогулку по самым фотогеничным местам Алматы, и заглянем в стильные кинолаунжи, где можно насладиться хорошим фильмом и сделать потрясающие кадры для соцсетей, сообщили в компании Promodo.





Улочки, покоряющие сердца





Алматы - город, где каждая улица имеет свой характер. Начать путешествие стоит с живописного района Малая станица. Узкие улочки, утопающие в зелени, создают атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете множество колоритных двориков и старинных домов, которые станут отличным фоном для фотографий.





Продолжите прогулку по улице Жибек Жолы. Эта пешеходная зона - настоящий рай для инстаграмеров. Яркие вывески, уличные музыканты и художники, современные арт-объекты - все это создает неповторимую атмосферу творчества и свободы. Не забудьте заглянуть в многочисленные кафе и рестораны, многие из которых оформлены в оригинальном стиле.





Любители камерной обстановки оценят улицу Кок-Тобе. Здесь есть уютные дворики, утопающие в цветах, и живописные виды на горы. А если подняться на фуникулере на гору Кок-Тобе, откроется панорама всего города - идеальное место для эффектных селфи.





Depositphotos





Кинолаунжи: стиль и комфорт





Алматы славится не только красивыми улочками, но и современными кинотеатрами, где можно отлично провести время и сделать стильные фото. В кинотеатре "Чаплин Мега кино" доступно на любой вкус - заведение привлекает посетителей отличным репертуаром и оригинальным дизайном интерьера.





Любителям необычных пространств стоит обратить внимание на кинобары Алматы. Эти заведения сочетают в себе уютную атмосферу бара и возможность посмотреть фильм в камерной обстановке. Многие из них оформлены в стиле ретро или лофт, что создает дополнительные возможности для креативных фотосессий.





Современные кинотеатры Алматы - это не просто места для просмотра фильмов. Они становятся настоящими культурными центрами, где проводятся различные мероприятия:





тематические вечеринки по мотивам популярных фильмов;

встречи с режиссерами и актерами;

мастер-классы по кинематографу.





После сеанса вы можете задержаться в лобби или кафе, чтобы обсудить увиденное с друзьями и сделать несколько эффектных снимков на фоне стильных интерьеров.





Природные локации: гармония города и гор





Нельзя говорить об Алматы, не упомянув о его главном богатстве - горах. Городской парк имени Горького предлагает отличные возможности для фотосессий на фоне живописных пейзажей. Здесь легко найти уютные аллеи, цветущие клумбы и романтичные мостики через горные речки.





Depositphotos





Для более экстремальных фотографий отправляйтесь на Медеу - самый высокогорный каток в мире. Даже летом здесь можно сделать впечатляющие кадры на фоне величественных гор и зеленых склонов.





Завершить путешествие по инстаграмным местам Алматы стоит на смотровой площадке Кок-Тобе. Отсюда открывается потрясающий вид на город и горы, особенно красивый на закате. Не забудьте сделать фото у знаменитой статуи The Beatles - это место давно стало визитной карточкой города. Главное - не забывайте наслаждаться моментом и атмосферой, ведь самые лучшие кадры получаются тогда, когда вы по-настоящему счастливы и расслаблены.