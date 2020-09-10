Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане на грани вымирания собаки породы тазы, передает Kazakhstan Today.

Гончая борзая - тазы, одно из семи сокровищ казахского народа, на грани вымирания. Отечественные ученые и кинологи не первый год бьют тревогу. Но сейчас, говорят они, ситуация достигла критической точки. Во всём Казахстане остались не более 150 собак. Эксперты опасаются: если так пойдёт и дальше, то в ближайшее время тазы могут исчезнуть во всем мире, сообщает Almaty.tv

Кинолог Камила Елеусизова более 20 лет занимается разведением этой породы охотничьих собак. Её можно назвать одной из тех, кто стоял у истоков создания профессионального кинологического клуба по тазы. Говорит, что сейчас эти благородные собаки, национальная гордость страны, находятся на грани исчезновения.

В 1991 году, когда мы начали активно этим заниматься, поголовье получилось догнать до 300 особей с документами. На сегодняшний день поголовье упало до 150, максимум", - поделилась эксперт-кинолог-породник по тазы и тобетам Камила Елеусизова.

Собака этой породы испокон веков считается сокровищем казахского народа. Основное предназначение тазы - охота. Они могут развивать скорость до 80 километров в час. Чистокровных собак используют при охоте на джейранов, сайгаков, лис, зайцев и волков. Согласно своду законов "Жеты Жаргы" стоимость тазы в те времена приравнивалась к стоимости раба, а также заменяла калым за невесту (примерно 50 лошадей).





Вообще, благодаря усилиям кинологов Казахстана тазы признаны национальным достоянием в 2012 году. В переводе означает чистый. В свое время они спасали от голода аулы.

По словам кинологов, одна из основных причин вымирания тазы кроется в том, что хозяева, пытаясь вывести более сильных и умных собак, спаривают их с разными породами. В результате гены смешиваются и чистокровных тазы становится все меньше и меньше. А в условиях пандемии заниматься популяцией казахских борзых и вовсе стало некому.

Сейчас ее стали скрещивать с другими породами, и получается мы ее гробим. В то же время те породы, с которыми скрещивают, у них ведь есть своя родина, и там у них все нормально", - отметил ученый-зоолог, кинолог Константин Плахов.

Между тем, как рассказывают эксперты, в некоторых зарубежных странах интерес к этой породе заметно возрос.

Идет спор до сих пор с такими странами, как Россия, Турция, раньше еще Польша была, которые утверждают, что у них есть поголовье тазы", - добавила Елеусизова.

В Казахстане регистрацией тазы занимаются несколько клубов. Отечественные собаководы считают, что в этой ситуации важна поддержка государства и реализация специальных программ, в которых должны участвовать только профессионалы. Тазы уже давно могли бы стать национальным брендом, но в реальности могут остаться в истории как исчезнувший вид породистых собак.

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