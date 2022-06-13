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В Казахстане ожидаются дожди

12.06.2022, 10:04 20481
В Казахстане ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон. В связи со связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются гроза, град, шквал, ночью на юге области, днем на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. На севере Павлодарской области ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Карагандинской области гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Актюбинской области ожидается гроза, днем на юге, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Атырауской области - гроза. 
 
Утром и днем на востоке, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, град, шквал усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области ночью на севере, днем на севере, западе, востоке ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. 
 
На западе, юге области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В центре Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе Карагандинской области, на западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

новости по теме

Дожди пройдут в большинстве регионов Казахстана в понедельник

13.06.2022, 08:00 521
Дожди пройдут в большинстве регионов Казахстана в понедельник
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В республике сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, так же ожидаются град, шквал, на севере, на юге, юго-востоке - сильный дождь. Ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, информирует РГП "Казгидромет".
 
На западе, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, ночью и утром на западе области - туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, юго-востоке, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, востоке, Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на большей части области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке, в центре, днем на юге Актюбинской области ожидается гроза, ночью в центре области - туман. 
 
Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Застройщик столичного ЖК требует выселения жильцов

12.06.2022, 14:52 15831
НУР-СЛУТАН. 12 ИЮНЯ - Некоторым жильцам "Кен Дала" пришло уведомление от компании "Объединение-Сайран" с требованием освободить занимаемые квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В уведомлении от застройщика основной причиной расторжения договора в одностороннем порядке и выселения является неявка жильцов по адресу застройщика для оформления передачи квартиры по договору, сообщает МИА "Казинформ".
 
Жильцы обратились в прокуратуру городского суда Нур-Султана.
 

Ввиду игнорирования и бездействия органов полиции застройщик совершает уголовное преступление, предусмотренное статьей 149 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища", п. 2 "Незаконное выселение из жилища". Кроме того, данные права защищены прямым действием статьи 25 Конституции Республики Казахстан, что гарантирует гражданам неприкосновенность их жилища, а также устанавливает, что не допускается лишение жилища иначе, как по решению суда. В этой связи гражданин может быть выселен из жилища в судебном порядке лишь при наличии оснований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан", - говорится в заявлении одного из выселяемых жильцов Рысалды Жетписбаевой. 

 
Жетписбаева отмечает, что оплата за приобретение квартиры была проведена полностью в срок. В то время как квартира была сдана более чем на год позже установленного срока. 
 
По словам внука Жетписбаевой, он обратился к застройщику с требованием выдать правоустанавливающие документы и выплатить пеню за задержку.
 

Получив наши деньги в 2018 году, он завершил стройку, решил все свои вопросы за счет наших денег, достроил соседний дом. И поставил всех в режим паузы. Я жду документы по сей день. Мы попросили передать нам правоустанавливающие документы и оплатить соответствующую пеню за задержку. Теперь они пытаются манипулировать этим и выселить нас", - добавил он.

 
Как жалуются жители, застройщик все время нарушает сроки выполнения своих обязанностей, сначала ввода дома в эксплуатацию, потом - передачи документов. 
 
Более того, по словам другого жильца, однажды застройщик угрожал ему физической расправой из-за того, что "не выдерживал никакой критики" в свой адрес.
 
Ранее сообщалось о жалобах дольщиков ЖК о задержке выдачи правоустанавливающих документов.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" удалось запечатлеть снежного барса

12.06.2022, 11:47 18351
Фото: SLF & Igor Shkolnik
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ИЮНЯ - Директор Международного фонда снежных барсов Арман Кашкинбеков на своей странице в Facebook опубликовал редкие фотографии снежного барса из национального парка "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Международный фонд снежных барсов поздравляет всех казахстанцев с этим событием и намерен продолжить полномасштабную работу по защите национального символа страны", - написал Кашкинбеков. 

 
Он уточнил, что барса фотографировали с довольно близкого расстояния - 50 метров.
 

В большинстве регионов Казахстана в субботу пройдут дожди

11.06.2022, 09:09 34326
В большинстве регионов Казахстана в субботу пройдут дожди
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке -сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области туман, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются днем град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидаются град, шквал, усиление ветра, на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

Ночью в горных районах, днем на юге, востоке области Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.
  

В центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили синоптики.

 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

10.06.2022, 21:24 41541
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.
 
11 июня днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 июня на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. Днем 11 июня на северо-западе, юго-западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 11 июня на севере-востоке Кызылординской области ожидается гроза. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
11 июня на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 11 июня ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 июня днем на большей Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте утром и днем 11 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 11 июня на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июня.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" на видео засняли массовый лет бабочки-боярышницы

10.06.2022, 20:47 42251
КОНАЕВ. 10 ИЮНЯ - В середине мая в некоторых горных ущельях нацпарка "Алтын-Эмель" отмечен массовый лет бабочки-боярышницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На видео бабочки питаются нектаром цветов и капельками влаги на земле. Несмотря на красивый внешний вид, следует знать, что боярышница считается вредителем плодовых культур. Вскоре бабочки отложат яйца, из которых выведутся гусеницы, поедающие листья таких растений нацпарка, как яблоня, абрикос, спирея, боярышник, шиповник", - сообщили на странице нацпарка в Instagram.

 
 

Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана

10.06.2022, 16:23 46931
Краснокнижный черный аист попал в фотоловушку на востоке Казахстана
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ИЮНЯ - Черный аист был заснят на фотоловушку, установленную инспекторами Маркакольского заповедника, на участке речки Топольник. Речка является малым притоком озера Маркаколь, сообщается на странице заповедника в Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Черный аист (лат. Ciconia nigra) - птица из семейства аистовых. Занесен в Красные книги Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и РФ. Крупная длинноногая, длинношеяя птица, телосложением полная копия широко известного всем белого аиста. Большая часть оперения черная с фиолетовым и зеленым отливом. Нижняя сторона туловища белая. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги малиново-красные. Сходных видов нет. Самцы и самки окрашены одинаково. Вес около 3 кг.
 

На озеро Маркаколь весной прилетает в середине апреля - начале мая. Поздние мигранты наблюдаются вплоть до начала июня. Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа - начале сентябре", - говорится в сообщении.


 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

10.06.2022, 11:48 50716
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Объединение двух циклонов - северо-западного и южного практически на всей территории республики сохранят неустойчивый характер погоды", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря. 
 
На западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла, на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла, на севере колебание от 20-28 до 25-30, на востоке страны понижение от 28-37 до 24-33 тепла, в центре республики повышение от 22-30 до 27-32, на юге - 35 тепла, в южных регионах страны - понижение от 25-35 до 20-30 тепла.
 

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