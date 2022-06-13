В Казахстане ожидаются дожди

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон. В связи со связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются гроза, град, шквал, ночью на юге области, днем на большей части усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. На севере Павлодарской области ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Актюбинской области ожидается гроза, днем на юге, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Атырауской области - гроза.

Утром и днем на востоке, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, град, шквал усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ночью на севере, днем на севере, западе, востоке ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На западе, юге области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Костанайской области, на юге, западе Карагандинской области, на западе Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.