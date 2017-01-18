В Казахстане перенесли дни отдыха на Наурыз и День Астаны

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В Казахстане перенесли дни отдыха на Наурыз и День Астаны18.01.2017
  • Фото: kaztrk.kz
Общество  21:20

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переносе дней отдыха в 2017 году, сообщила пресс-служба главы правительства.

"Согласно постановлению, дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Напомним, Наурыз мейрамы отмечается в Казахстане 21-23 марта. В соответствии с постановлением, в текущем году казахстанцы будут отдыхать с 19 марта (воскресенье) по 23 марта. При этом суббота 18 марта будет рабочей.

День столицы отмечается 6 июля и также является выходным днем. В этом году 6 июля выпадает на четверг. Таким образом казахстанцы в этом году отдохнут с 6 по 9 июля при рабочей субботе 1 июля.
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