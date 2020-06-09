В Казахстане появился новый супергерой

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - В продолжение темы идеологии добропорядочности, в общественных местах Алматы - на детских площадках организаций - появились комиксы, передает Kazakhstan Today.

Сейчас в мире это глобальная индустрия, связанная с кино, сериалами, аниме и с миллионами фанатов. Неудивительно, что и у нас появляются сборники комиксов made in KZ. Графическое изображение, разработанное автором комикса Жумадилом Елюкеневым на бесплатной основе, направлено на повышение культуры добропорядочности и честности", - сообщили в департаменте антикоррупционной службы по городу Алматы.

Презентация комикса взяла свое начало размещением мурала на стене жилого дома одной из крупных улиц Алматы - проспекте Аль-Фараби (между проспектом Достык и улицей Мендикулова).

Главным героем комикса казахстанского художника стал супергерой Antikor, обладающий суперспособностями. Супергерой борется со взяточниками и коррупционерами.

Пока художник выпустил лишь один номер комикса о борьбе с коррупцией и ее последствиях.

Жумадил Елюкенев пояснил, что неспроста затронул именно тему коррупции. Подобные меры направлены на изменение сознания населения, формирование антикоррупционной культуры и воспитание с детского возраста морально-нравственных качеств. Тем самым художник призывает всех к совместной борьбе.

Я не понимаю, почему люди думают, что бороться с этим злом должны только силовики, почему мы сами не можем им помогать, стараться менять что-то, если не во всей стране, хотя бы в городе. Надо ведь с чего-то начинать. Великие мыслители и ученые говорили, что не надо бояться, надо бороться и предпринимать шаги, подавать пример правильного поведения", - сказал он.

В пресс-службе Антикоррупционной службы Алматы отметили, что подобная идея актуальна и весьма своевременна. Сейчас в ведомство обращается множество активистов, которые хотят внести свой вклад в противодействие.

Совсем скоро Ж. Елюкенев обещает следующий выпуск с еще более интересным сюжетом борьбы.

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