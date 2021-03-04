В Казахстане предлагают ввести материнский капитал

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Смайлов считает, что принимаемые меры по защите материнства и детства имеют краткосрочный реактивный характер и не позволяют добиться явного перелома в улучшении качества жизни матерей и детей и в устранении проблем социально-экономического, образовательного, медицинского, культурного и цифрового неравенства, передает Kazakhstan Today.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ "Анализ положения детей в Республике Казахстан", 15,6% казахстанских детей проживают в семьях с самым низким уровнем дохода. Это почти 1 млн детей, или каждый шестой ребенок в Казахстане, живущий в бедности", - написал Смайлов в депутатском запросе на имя премьер-министра страны Аскара Мамина.

Депутат приводит данные отечественных исследователей, согласно которым "многодетность становится фактором бедности".

Более 80% бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих 5 и более человек. По статистике у нас в стране более 340 тысяч многодетных семей", - отметил мажилисмен.

По его мнению, снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития в виде спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков, "препятствуют полноценному развитию всех детей страны - из многодетных, неполных и полных семей".

В этом направлении логичным представляется принять Национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства". Благополучателями этого проекта должны стать все без исключения дети и семьи с детьми страны", - считает депутат.

Он отмечает, что основные инвестиции и затраты (временные, финансовые), связанные с деторождением и воспитанием детей, несут родители, но значительная доля потенциальных выгод в перспективе достанется государству и обществу.

Во взрослом возрасте гражданин займет свое место на рынке труда, будет создавать экономическую ценность для государства и общества, платить налоги. При недостаточных инвестициях в человеческий капитал в детстве, актуализируется риск, что взрослый гражданин будет создавать затраты для бюджета", - выразил свое мнение Смайлов.

Из практических мер целесообразным, по мнению мажилисмена, представляется введение в стране материнского капитала в виде государственной выплаты гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка, в размере 4,2 млн тенге. С целевым использованием этих средств на приобретение жилья и улучшения жилищных условий семьи, образование ребенка, для пенсионных накоплений матери.

Также депутат предлагает:

- объявить национальным приоритетом развитие материнства и детства; принять соответствующий национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства";

- провести ревизию и анализ всех мер поддержки, направленных на защиту и поддержку материнства и детства и оценку их результативности;

- разработать качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов, с привязкой к освоению бюджетных средств и персональной ответственности руководителей и исполнителей. Так, для Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства экономики критерием оценки результативности их деятельности должны стать снижение детской бедности, заболеваемости, снижение инвалидизации и насилия над детьми и т.д., в целом снижение неравенства, улучшение качества жизни и детского здоровья, рост реабилитации детей с инвалидностью и функциональной грамотности и т.д.;

- разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;

- пересмотреть принцип и размер пособий и выплат от социальной помощи к инвестициям в детство и материнство;

- упорядочить и систематизировать сбор и публикацию статистических данных в сфере материнства и детства, семьи и брака.

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