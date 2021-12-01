В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за незаконную заправку газовых баллонов

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Должна быть строгая ответственность АГЗС. Я думаю, что сегодня в рамках КоАП этого недостаточно. Может быть даже будем вносить предложение вплоть до уголовной ответственности, чтобы они категорически не заправляли эти баллоны. Это ведет к массовым трагедиям", - цитирует вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаева телеканал КТК.
Речь в первую очередь идет о трагедии в акмолинском поселке Шортанды. Это самый последний случай взрыва газового баллона, который унес жизни пятерых человек. Трое из них - дети. Еще четверо тяжело пострадали - двое мужчин и двое детей. При этом все погибшие и пострадавшие - члены двух родственных семей. В момент взрыва они находились в одной квартире.
По предварительной версии, причиной смертельной трагедии стала как раз неправильная заправка. Если баллон заполнили на 100%, газ в тепле начал расширяться, что и привело к взрыву.
К ЧП могла привести и эксплуатация просроченного газового баллона. Но спустя две недели никаких результатов по шортандинскому делу следствие так и не озвучило. Правительство уже приняло решение изъять все негодные емкости из оборота.
Есть распоряжение премьер-министра, где поручено выработать механизм изъятия и утилизации бытовых баллонов, отработавших нормативный срок службы. А также бытовых баллонов, признанных по результатам технического освидетельствования негодными для дальнейшей эксплуатации", - сказал директор департамента Министерства энергетики РК Кудайберген Арымбек.
Также напомним, что в Кызылординской области четыре человека погибли в результаты взрыва газа весной этого года.