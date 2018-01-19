В Казахстане расширили перечень "красивых номеров" на автомобили

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала года расширен перечень номеров повышенного спроса ("красивых номеров"), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, с 1 января этого года номерами повышенного спроса теперь будут считаться государственные регистрационные номерные знаки с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 стоимостью - 137 085 тыс. тенге, также допускается приобретение ГРНЗ с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и так далее) стоимостью - 137 085 тыс. тенге.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями нового Налогового кодекса Республики Казахстан, исключено требование оплаты государственной пошлины за выдачу ранее присвоенных номеров при нахождении их на хранении в ОВД не более 30 рабочих дней.

По словам начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы УАП ДВД Астаны майора полиции Эльдара Даниярова, "водителям предоставлена возможность оплаты госпошлины за выдачу дубликатов ГРНЗ как за комплект, так и за один экземпляр.

Кроме того, отделом на постоянной основе проводятся работы направленные на повышение качества оказываемых государственных услуг населению.

Для удобства граждан, желающих произвести замену водительского удостоверения в связи с утерей, истечением сроков действия и смены анкетных данных, в здании ЦОН Алматинского района Астаны, расположенном по адресу: улица К. Сатпаева, 25 открыт пункт по замене водительских удостоверений и получению временного водительского удостоверения".

В городском ДВД напомнили, что государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения составляет 1,25 МРП, свидетельства о государственной регистрации транспортных средств - 1,25 МРП, государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, если иное не установлено настоящим подпунктом - 2,8 МРП, дубликата государственного регистрационного номерного знака в количестве 2 единиц на автомобиль - 2,8 МРП, дубликата государственного регистрационного номерного знака в количестве 1 единицы на автомобиль - 1,4 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль - 57 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль - 114 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль - 137 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль - 194 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль - 228 МРП, государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль - 285 МРП, государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль - 57 МРП, государственного регистрационного номерного знака на мототранспорт, прицеп к автомобилю - 1,4 МРП, дубликата государственного регистрационного номерного знака на мототранспорт, прицеп к автомобилю - 1,4 МРП, государственного регистрационного номерного знака (транзитного) для перегона транспортного средства - 0,35 МРП.

При этом размер государственной пошлины за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, находящийся в ведении государственного органа, составляет 2,8 МРП.

С 1 января 2018 года установлен месячный расчетный показатель в размере 2405 тенге.

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