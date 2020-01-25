Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В Казахстане ряд автодорог республиканского значения остается закрытым в связи с плохими погодными условиями, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по ЧС МВД РК, в Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской областях закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (от Нур-Султана до границы Павлодарской области), Екатеринбург - Алматы (от села Жаксы до границы СКО), Жезказган - Петропавловск (от границы Костанайской области до границы СКО), Екатеринбург - Алматы (от города Нур-Султана до границы Карагандинской области), Екатеринбург - Алматы (от города Атбасара до Нур-Султана), Нур-Султан - Петропавловск (от Нур-Султана до города Щучинска), Нур-Султан - Коргалжын (от села Акмол до Коргалжынского заповедника), Макинск - Аксу - Торгай (от города Макинска до города Торгай), Кокшетау - Атбасар (от поселка Балкашино до города Атбасара).

В Актюбинской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог: Самара - Шымкент (от поселка Маржанбулак до поселка Кобда), Самара - Шымкент (от поселка Белогорка до поселка Карабутак), Актобе - Орск (от поселка Ш. Калдаякова до границы РФ).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на одном участке автодороги Ушарал - Достык (от села Коктума до села Достык).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на двух участках автодорог Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (от поселка Белоусовка до города Риддера), Омск - Майкапчагай (от села Калбатау до села Кокпекты). Закрыто движение для всех видов автотранспорта на шести участках автодорог Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (от села Предгорное до границы РФ), Семей - Кайнар (от Семея до села Кайнар), Алматы-Усть - Каменогорск (от села Калбатау до поворота поселка Касым Кайсенова), Омск - Майкапшагай (от Семея до границы Павлодарской области), Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (от села Ушановское до города Серебрянска), Семей - граница РФ (от Семея до границы РФ).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган - Петропавловск (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда - Павлодар (от границы Карагандинской области до Кызылорды).

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