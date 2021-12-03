В Казахстане синоптики в ближайшие сутки прогнозируют метель, туман и гололед

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В ближайшие сутки на большей части территории Казахстана синоптики прогнозируют метель, туман и гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Казгидромета, ночью 3 декабря на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью гололед, ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере Актюбинской области ожидается туман.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области - туман. Ветер западный, в восточной половине области порывы до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау - ветер западный, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду.

На западе и севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных, предгорных районах области до 15-20, в горных районах - до 23 метров в секунду.

В Шымкенте завтра ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 3 декабря ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Мангистауской и Кызылординской областей, а также в Актау ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман, гололёд.

На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске ожидается гололед, ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду.