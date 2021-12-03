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В Казахстане синоптики в ближайшие сутки прогнозируют метель, туман и гололед

02.12.2021, 18:19 144532
В Казахстане синоптики в ближайшие сутки прогнозируют метель, туман и гололед
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В ближайшие сутки на большей части территории Казахстана синоптики прогнозируют метель, туман и гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Казгидромета, ночью 3 декабря на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью гололед, ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Актюбинской области ожидается туман. 
 
В восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области - туман. Ветер западный, в восточной половине области порывы до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау - ветер западный, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных, предгорных районах области до 15-20, в горных районах - до 23 метров в секунду. 
 
В Шымкенте завтра ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 3 декабря ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и западе Мангистауской и Кызылординской областей, а также в Актау ожидается туман. 
 
В Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман, гололёд. 
 
На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
В Петропавловске ожидается гололед, ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду. 
 

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Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана

03.12.2021, 18:57 1054
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 декабря на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на юге Актюбинской области ожидается туман.
 
4 декабря на западе, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказган ночью 4 декабря ожидается туман.
 
4 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на северо-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы до 18 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере Павлодарской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4 декабря на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 4 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
4 декабря ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
4-6 декабря в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 4, сутки 5 и 6 декабря на юго-западе и северо-востоке области ожидается пыльная буря. Днем 4, сутки 5, 6 декабря ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Таразе 4-6 декабря ожидается туман.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных

03.12.2021, 17:11 19252
Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на выходных
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в большинстве регионов Казахстана в выходные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", 4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона - ожидается погода без осадков. А погоду южных регионов будет определять южный циклон, принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями. 
 
5-6 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей республики, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер в северной половине с метелью.
 
На западе температура воздуха ночью 5 мороза-3 тепла, днем 3 мороза-5 тепла.
 
На северо-западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью от 6 мороза-3 тепла до 3-11 мороза, днем 0-8 мороза.
 
На севере ожидается понижение температуры ночью от 5-13 до 10-18 мороза, днем от 2-10 до 5-13 мороза.
 
На востоке и в центре республики колебание температуры воздуха ночью от 5-13 до 10-20 мороза, днем 0-10 мороза.
 
На юге, юго-востоке страны ночью 2 мороза-7 тепла, днем 2-12 тепла.
 

В Алматы не будет вводиться запрет на посещение ТРЦ лицам с "синим" статусом в будние дни

03.12.2021, 17:01 31564
В Алматы не будет вводиться запрет на посещение ТРЦ лицам с "синим" статусом в будние дни
Фото: atpress.kz
АЛМАТЫ. 3 ДЕКАБРЯ - В Алматы не будет вводиться запрет на посещение ТРЦ лицам с "синим" статусом в Ashyq в будние дни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Алматы не будет вводиться запрет на посещения лиц с "синим" или "нейтральным" статусом в будние дни в ТРЦ и другие объекты Ashyq", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгабулов. 

 
Он напомнил, что ситуация по коронавирусой инфекции стабилизировалась и город Алматы находится в зеленной зоне уже продолжительное время.
 
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в городе Алматы еще 24 жителя с "красным статусом" оштрафованы по 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина.
 
Сообщается, что алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по "ASHYQ" - ЦОН, ресторан, театры, ЖД вокзал, ТРЦ, рынки, школы, организации образования, гостиницы, салоны красоты и других объектов.
 
Указанные жители с "красным статусом" не были допущены на объекты, работающие по проекту "ASHYQ".
 
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.
 
Также, напоминаем участникам проекта ASHYQ о необходимости сканирования всех посетителей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Алматы.
 
Список жителей Алматы с "красным статусом", нарушившие 14-дневный домашний карантин и привлеченные к штрафу в размере 30 МРП, опубликован на сайте ведомства.

 

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