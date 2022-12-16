Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что должны фиксировать видеокамеры на дорогах, рассказали в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.
Соответствующий национальный стандарт утвержден разработчиком.
В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" - характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", - подчеркнули в Казстандарте.
Также в стандарте прописано, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:
- Проезд без совершения административного правонарушения.
- Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.
- Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
- Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).
- Движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения.
- Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.
- Выезд на полосу встречного движения.
- Выезд на трамвайные пути встречного направления.
- Движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением.
- Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.
- Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).
- Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.
- Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.
- Выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия.
- Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.