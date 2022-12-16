Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане

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Перелеты будут выполняться с 23 декабря с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738

Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между двумя странами с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначений, - В рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между двумя странами с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначений, сообщает пресс-служба КГА.





Начиная с 23 декабря 2022 года китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738.





В ведомстве подчеркнули, что открытие рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.



