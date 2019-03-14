В Казахстане в выходные дни ожидается холодная погода, без осадков

Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане 22-24 декабря 2018 года ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, передает Kazakhstan Today.





"Антициклон, смесившийся на Казахстан, в предстоящие сутки будет разрушаться. Но над Таймыром уже формируется новый антициклон, который усиливаясь, начнет смещаться на центральные районы Западной Сибири, а его отрог распространится на Казахстан. Поэтому в предстоящие выходные дни и понедельник ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, снег ожидается лишь в отдельных районах республики, туман сохранится в южных и юго-восточных областях, в западных также туман и гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".





В северных, центральных и восточных областях по-прежнему ночью 30-39 градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-10 градусов.





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